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YDP: “Limanlar kırmızı çizgimizdir”

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YDP: “Limanlar kırmızı çizgimizdir”
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah S. Yılmaz, “Limanlar YDP’nin kırmızı çizgisidir” dedi ve limanlarla ilgili sorunlar çözülemiyorsa YDP’nin hükümette olmasının da bir anlamının olmadığını kaydetti.
Yazılı açıklamasında “KKTC’nin iki deniz kapısının içler acısı durumu herkesin malumudur” diyen Yılmaz, geri kalmış Afrika ülkelerinde dahi rastlanmayacak şartlara sahip olan Girne ve Gazimağusa Limanlarının “KKTC için yüz kızartıcı” bir durumda olduğunu savundu.
Liman Hizmetleri ve Liman İşçileri Şirketi meselesinin, YDP’nin muhalefet döneminden beri yakından takip ettiği ve o zamanki 4’lü koalisyona sert eleştiriler yaptığı bir konu olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:
“Bu konuyu Hükümette iken hele hele Ulaştırma Bakanlığı bizde iken çözemiyorsak, YDP’nin Hükümette olmasının da bir anlamı yoktur. Hal böyle iken limanlarla ilgili Bakanlığımızın yapmaya çalıştığı uygulamalara ortaklarımızdan yeterli desteği alamadığımız bir gerçektir.
Öte yandan Gazimağusa Limanının elleçleme ihalesini adrese teslim bir ihale ile birilerine peşkeş çekmek için bazı grupların lobi yaptığı hatta ısmarlama haberler yaptırdıkları da bir gerçektir.
Dün Genel Başkanımızın yaptığı yazılı açıklama, bardağın taşma noktasına geldiğini göstermektedir.
Genel Başkanımızın yurt dışından dönmesini müteakip Parti Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırıp Genel Başkanımızdan bu konu ile ilgili olarak bizleri bilgilendirmesini isteyeceğiz.
Parti olarak bu konu da dahil her konuda Genel Başkanımızın arkasında olduğumuzun bilinmesini, alacağı her karara saygılı olacağımızın bilinmesini isteriz.”
 
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