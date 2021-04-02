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YDP kurultayı 10 Nisan'da yapılacak

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YDP kurultayı 10 Nisan'da yapılacak
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Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 11 Nisan 2021 Pazar günü yapılması planlanan Olağan Kurultayı, pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edeceğinden, 10 Nisan 2021 Cumartesi gününe alındı. 
YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa Atatürk Spor salonunda yapılacak YDP kurultayında Genel Başkanlık için mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ile Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun yarışacağı hatırlatıldı.
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