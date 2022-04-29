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YDP, hükümeten çekiliyor

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YDP, hükümeten çekiliyor

Hükümetin küçük ortağı olan Yeniden Doğuş Partisi bu akşam yaptığı parti meclisi toplantısında hükümetten çekilme kararı aldı. 

Kararın sebebinin UBP'nin 100 günlük icraat metnine imza atmaması gösteriliyor. 

YDP: Sucuoğlu hükümeti kabine savaşlarıyla heba edildi. Bu savaşlar devam edecek. DP ile görüşerek eylem taslağı hazırladık. Sucuoğlu’na bu taslak sunulmuş ve bakanlar Kurulu üyelerine sunuldu. 3 parti bunu imzalayacaktı. Eylem planı UBP parti meclisinin gündemine getirilince kızılca kıyamet koptu. UBP ortaklarını stepne olarak görüyor. UBP zamana oynama konusunda ısrar ediyor. YDP güven oylamasına katılmama kararı vermiştir. Sucuoğlu görevi Cumhurbaşkanına teslim etmelidir

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