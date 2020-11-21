YDP Güzelyurt İlçe Başkanı Bozkurt oldu

Yeni Doğuş Partisi Güzelyurt İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı. Yapılan seçime katılan Hakan Bozkurt 100 Oy Ferhat Bardakcıoğlu ise 79 oy aldı..
Bu sonuçla YDP Güzelyurt İlçe Başkanı Hakan Bozkurt oldu..
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