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YDP Güzelyurt İlçe Başkanı Bozkurt oldu

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YDP Güzelyurt İlçe Başkanı Bozkurt oldu
Yeni Doğuş Partisi Güzelyurt İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı. Yapılan seçime katılan Hakan Bozkurt 100 Oy Ferhat Bardakcıoğlu ise 79 oy aldı..
Bu sonuçla YDP Güzelyurt İlçe Başkanı Hakan Bozkurt oldu..
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