“Tek kadın aday olmak avantaj”

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimi takvimi doğrultusunda Yeniden Doğuş Partisi (YDP) adayı Figen Yaman Lesinger bugün adaylık başvurusunu yaptı.

Başvurusunun ardından basına açıklamada bulunan Lesinger, YDP adayı olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek, yüreği vatan için atan herkes için çalışacağını belirtti.

Tek kadın aday olmanın avantajına sahip olduğunu dile getiren Lesinger, anne, sporcu ve akademisyen olduğunu söyledi.

YDP Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da seçimlerde iddialı olduklarını söyleyerek, tek kadın aday olan adaylarının genç ve dinamik bir kişi olduğunu belirtti.

