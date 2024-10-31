Yaylalı: “TDP, bu adaletsiz ve çarpık anlayış ve yapıyı ortadan kaldıracaktır.”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Erman Yaylalı, kamudaki liyakatsizliğe işaret etti, özellikle insan hayatını ilgilendiren Sağlık Bakanlığı’nı ve istihdam politikalarını eleştirdi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Yaylalı, ülkede kamu yönetimi alanında yaşanan tüm kötülük ve olumsuzlukların temel nedenlerinin başında; yönetimde bulunan mevcut siyasi figürler olduğunu savunarak, bu kişilerin kendi konumlarını koruma ve bir sonraki seçimleri kazanmaktan başka bir düşünce ve gailelerinin olmadığını ileri sürdü.

Yaylalı, "Devlet yönetimi halk için olacağına, yapılan tüm icraatlar halk yararına yapılacağına, maalesef tüm kamu olanakları kendileri ve yakınları için kullanılmaktadır.” iddiasında bulundu.

“TDP, bu adaletsiz ve çarpık anlayış ve yapıyı ortadan kaldıracaktır.” diyen Yaylalı, gelişen ve gelişmekte olan çağdaş dünyaya ayak uydurabilmek için kamu yönetimini düzenleyen eskimiş, geçerliliğini kaybetmiş yasaların günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiğini savundu.

Kamuya istihdamların, adaletli sınav yöntemlerini kullanarak yapılması gerektiğini ancak tamamen partizanca, hiçbir liyakat kuralına uyulmadan yapıldığını ileri süren Yaylalı, yaşanan tüm olumsuzluk ve kötülüklerin ana sebeplerinin başında da bu liyakatsizliğin geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığını da eleştiren Yaylalı, “Kimin ne iş yaptığı ne yapması gerektiği, görev, yetki ve sorumluluğunun ne olduğu belli değil. Bunun sorumlusu ilgili Bakanlar ve onların yönetim kadrolarıdır. Mihrimah bebeğin ve daha önce öldürülen birçok kişinin sorumluları aranıyorsa bu bozuk ve adaletsiz yapıyı oluşturanlara ve devam ettirmek isteyenlere bakmak yeterlidir.” ifadelerini kullandı.

Yenidoğan bebek ünitesinde, "uluslararası kurallara ve standartlara uygun bir yapı oluşturulmuş olsaydı, orada görev yapan her personelin görev tanımı bilimsel kriterler çerçevesinde yapılsaydı, o bölümde çalışan tüm personel yaptığı işe uygun bir yapıda olsaydı" Mihrimah bebeğin bugün hayatta olabileceğini söyleyen Yaylalı, “Gerçek suçlular bu bozuk düzeni kuran ve kurulmasına, devam ettirilmesine fırsat veren yönetim kademelerindeki kişilerdir.” dedi.

Yaylalı, “TDP, ortaya koyacağı çağdaş, bilimsel, adaletli ve halkçı politikaları ile halkımızı hızla fakirleştiren, insanlarımızı yoksullaştıran ve son günlerde görüldüğü gibi ölümle karşı karşıya bırakan bu siyasi yönetim anlayışından ve bu anlayışa sahip kişilerden kurtaracaktır.” ifadelerini kullandı.

