CTP lideri Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni için Ankara’ya giden Cumhurbaşkanı Tatar’a vekalet edeceğine yönelik karar alınmasına rağmen Meclis Başkanı Töre’nin de adadan Ankara’ya gitmesine tepki gösterdi ve Devletin en tepesi boş kalmaz. Yaşananlar laubaliliktir” dedi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni için Ankara’ya giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a vekalet edeceğine yönelik karar alınmasına rağmen Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin de adadan ayrılarak Ankara’ya gitmesi, Meclis’te tartışma konusu oldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Töre nasıl vekalet edecek? Fiilen burada olmayan biri Cumhurbaşkanlığı’na mı vekalet edecek?” diye sordu.

Erhürman, “Devletin en tepesi boş kalmaz. Kurallar konulmuştur, teamüller gelişmiştir. Yapılmamış olmamasını kamuoyu takdir etsin” diye konuştu, "Bu uygulama laubaliliktir. Bunun sorumlusu kimse anlayacağız” şeklinde konuştu.

Erhürman, son dönemde yaşananları ‘ciddiyetsizlik ötesi’ olarak gördüğünü de belirtti, 1-2 gün içinde yaşananlarla ilgili hatırlatma yaptı.

“Memleketin meselesinin kim vekalet bıraktı, kim nere gitti değil. Halkın umurunda da değil. Böyle devlet mi olur diye eleştirenler olur ya, kendi yüce dedikleri Meclis ve memleketle ilgili birkaç not paylaşmak isterim” dedi.

Yaşananları ‘laubalilik ve tarihte görülmemiş bir şey” olarak yorumlayan

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının boş kalmaması için mevzuatlar olduğunu da vurguladı.

“MEMLEKETİN KIYMETİ BU KADAR”

Bu konuda 1 Haziran ve 2 Haziran tarihlerinde alınan Resmi Gazete’de yer alan kararları okuyan Erhürman şöyle devam etti:

“1 Haziran tarihli Resmi Gazete’de; Tatar’ın 3 Haziran’da adadan ayrılacağı için Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Cumhurbaşkanlığı’na vekalet edeceği ifade edildi. 2 Haziran’da ise karar değiştirildi. Tatar’ın 2 Haziran’da Ankara’ya gideceği ifade edildi, yine Töre’ye Cumhurbaşkanlığı’na vekalet bırakıldı. 4 Haziran’daki Resmi Gazete’de ise Tatar’ın adaya döndüğü, Töre’nin vekâletinin sona erdiği söylendi. Ancak bu sürede Töre de Ankara’da. Töre nasıl vekalet edecek? Fiilen burada olmayan biri Cumhurbaşkanlığı’na mı vekalet edecek? Memleketin kıymeti bu kadar…

Akıncı döneminde de benzer örnekler olduğunu hatırlatan Erhürman, söz konusu dönemde Meclis Başkanı’nın da yurt dışında olduğunu, bu nedenle de vekaletin Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı’ya verildiğini kaydetti.

“Tarihte görülmemiş bir şey. Cumhurbaşkanı yok. Olmamasına rağmen birine vekalet bırakıyor. Töre’de Tatar ile görüşüp, Fazilet Özdenefe’ye bırak da demiyor. Kimsenin umuru değil. Cumhurbaşkanlığı denildiğinde ağızlarından 15 defa çıkar. Bu laubaliliktir.”

