Yaşam tarzında yapılacak düzenlemelerle kalp krizinden korunmanın yolları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen çevrimiçi etkinlikte

"Kalp Krizi ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler" konusu irdelendi.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barlas Aytaçoğlu seminerde yaptığı konuşmada kalp krizlerinin zemininde yatan problemlerin iki grupta toplanabileceğini belirterek, bunların değiştirilebilen ve değiştirilemeyen risk faktörleri olduklarını açıkladı.

Özellikle cinsiyet, yaş ve genetik faktörlerin değiştirilemez faktörler olduğunu dile getiren Aytaçoğlu, değiştirilebilir faktörlere odaklanılarak yaşam tarzında yapılacak düzenlemelerle kalp krizlerinden korunmanın veya en azından ötelemenin mümkün olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Aytaçoğlu, stres, sigara kullanımı, alkol tüketimi, hipertansiyonun kontrol edilmemesi, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamın değiştirilebilir faktörler olduğuna dikkat çekerek, tüm bunların kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilediğini aktardı.

Özellikle diyabet hastalarının kan şekerlerini ciddi anlamda düzenlemeleri gerektiğini söyleyen Aytaçoğlu, "Kontrolsüz diyabetin de kalp ve damar sağlığı açısından önemli risk taşıdığını halkımızın bilmesi gerekir. Diyabet kontrolünde beslenme alışkanlıklarının ve aktif yaşamın birlikteliği önemlidir" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Aytaçoğlu kalp krizi geçiren hastaların kriz geçirilen bölgedeki kalp kasını kaybedecekleri ve geriye kalan ömürlerini hasarlanmış bir kalp ile tamamlayacakları bilgisini paylaşarak, bundan dolayı kalan kalp kasını korumanın tedavide altın bir kural ve en önemli amaç olduğunu kaydetti.

Kalp krizi geçiren hastaların dikkat etmesi gereken konular hakkında da bilgi veren Aytaçoğlu, sigara ve alkol tüketiminin durdurulması, hareketli bir hayata geçilmesi yanı sıra stresten uzak kalınmasının önemini vurguladı.

Prof. Dr. Aytaçoğlu, özellikle son zamanlarda yapılan çalışmalarda damar sertliğini oluşturan önemli sebeplerin başında yangı (enflamasyon) olduğunun gözlendiğini aktararak, “Stres faktörünün damar sertliğinde çok önemli bir değiştirilebilir faktör olarak tanımlandı” dedi.

Kalp krizinden sonra hekimler tarafından verilecek ilaçların düzgün kullanılması ve aksatılmaması gerekliliğine de dikkat çeken Aytaçoğlu, ayrıca kalp krizi geçiren hastaların hekimleri tarafından farklı bir şey söylenmemesi durumunda mutlaka yılda en az bir kez kontrole gitmelerinin önemli olduğunun kaydetti.

