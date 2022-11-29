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“Yarım kalan projelerimi tamamlayacağım”

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Fuat Namsoy, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye başkan adaylığı için müracaat yaptı

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“Yarım kalan projelerimi tamamlayacağım”

 
Fuat Namsoy, bağımsız Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adaylığı için, Girne İlçe Seçim Kurulu’na müracaat yaptı.
Fuat Namsoy’a adaylık müracaatında kendisi ile güç birliği yapan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve sevenleri eşlik etti.
Namsoy müracaatı sonrası yaptığı açıklamada; "seçimlerin özelde bölgemize, genelde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını temenni ederim" dedi. Bu süreçte yaşananların "hoş olmadığına" da değinen Namsoy, "kendisini destekleyen kişilere yapılan baskıların ters tepeceğine ve sandıktan zaferle çıkacak olan kişinin kendisi olacağına" inandığını dile getirdi.
Namsoy, seçim sürecine çok iyi hazırlandıklarının da altını çizerek “5-25 Aralık kampanya süreci bizim için yorucu ama keyifli bir süreç olacak” dedi. 
Namsoy açıklamasının devamında; “geçmişte yaptığımız projeler, etkinlikler, festivaller ve çalışmalar ortada, yeni döneme daha iyi ve motivasyonumuz yüksek bir şekilde hazırlanmış bulunmaktayız. Bölge halkı vefalıdır, ben halkıma güveniyorum, her kayıp bir tecrübedir, ben de bu tecrübeden çıkarmam gereken mesajları çıkardım ve yoluma çok daha güçlü, çok daha inançlı devam ederek yarım kalan tüm projelerimi tamamlayacağım” ifadelerini kullandı.
 
 
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