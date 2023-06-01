DP adayı Serhan Aktunç adaylık başvurusunu yaptı. Aktunç, halkı kucaklayan biri olacağını vurgularken, DP lideri Ataoğlu da “Yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesidir” ifadesini kullandı

Demokrat Parti’nin (DP) 25 Haziran milletvekilliği ara seçimlerinde aday olarak açıkladığı Serhan Aktunç dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) resmi adaylık başvurusunu yaptı.

Başvuru sonrasında basına açıklama yapan Aktunç, toplumu kapsayan, halkı kucaklayan biri olarak, Meclis’te halkı temsil edeceğini ifade etti.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, DP’nin ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde seçim sürecini boy gösterme olarak değil, sosyal medya ve basın üzerinden yürüteceğini kaydetti.

“Aktunç, DP’nin değil halkın adayıdır” diyen Ataoğlu, bir milletvekilinin istifasının bugünkü süreci getirdiğini, bir milletvekilinin neleri değiştirebileceğinin böylece görüldüğünü belirtti.

Hükümet çalışmalarındaki başarılarının herkes tarafından bilindiğini söyleyen Ataoğlu, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesidir” dedi.

