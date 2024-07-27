“Yalan haberlerle oyunlar oynanıyor”

Başbakan Üstel “yalan yanlış” haberler ile bir takım oyunlar oynandığını söyledi ve "Demokrasi çalışıyor, dedikodulara karnımız tok” dedi

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Ünal Üstel, Cengiz Topel Hastanesi'ne yeni servislerin açılışında konuştu.

Üstel, UBP milletvekilleri Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren’in kurultaydan “çektirilmeleri” iddialarına değindi, “UBP dimdik ayaktadır, kenetlenerek kurultayını yapacak ve yeni yasama yılına başlayacak. Demokrasi çalışıyor” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, “son günlerde UBP üzerine bir çok fıkralar anlatıldığını” ifade ederek, göreve başladıkları günden ülkede istikrar sağladıklarını, yasalar, yatırımlar, eksik kalan işler üzerine bir çok açılımlar iyileştirmeler yaptıklarını söyledi.

“Yalan yanlış” haberler ile bir takım “oyunlar oynandığını”, isimler verildiğini belirten Üstel, “Ülkede UBP’nin yaptığı eserler, işler, projeler ortada. Türkiye ile her alanda işbirliği var. Partide her bölgede demokratik bir seçim süreci var. Bunları nereden çıkarıyorsunuz diye düşündüğümde, nedeni az önce söylediğim gibi ortada” diye konuştu.

“Federasyon artık yok, egemen eşit iki devlet var” açıklamaları sonrası bu oyunların başladığını belirten Üstel, “UBP dimdik ayaktadır, kenetlenerek kurultayını yapacak ve yeni yasama yılına başlayacak. Demokrasi çalışıyor, dedikodulara karnımız tok” dedi.

Anımsanacağı üzere Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren'in, yaklaşan UBP Kurultayına ilişkin yayınlanan anketlerde “Üstel’in üzerinde” oy aldıkları gerekçesiyle TC Elçiliği’nin Çatalköy’deki “Villa Fırtına” isimli konutuna çağrılarak, adaylıktan çekilmeleri yönünde müdahaleye maruz kaldıkları iddia edilmişti.

