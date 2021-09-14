“Uzun süredir ortada bir hükümet yok”

Çok uzun süredir ortada bir hükümet olmadığını kaydeden Erhürman, bugün yaşanan sorunların önceden belli olduğunu ve önceden öngörülmesi gerektiğini söyleyerek hükümetin kurulduğu günden beridir yok hükmünde olduğunu öne sürdü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “azınlık hükümeti görevden gitmediği sürece”, krizle baş etmenin mümkün olmadığını savundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, telefonla katıldığı bir programda gündemi değerlendirdi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, hükümetin sorunlara konsantre olamadığını söyleyen Erhürman, tek dertlerinin kurultay olduğunu öne sürdü.

Okulların açılmasıyla ilgili de konuşan Tufan Erhürman, son dakika alınan kararlar yüzünden çocukların test kuyruğunda eziyet çektiğini vurguladı.

Çok uzun süredir ortada bir hükümet olmadığını kaydeden Erhürman, bugün yaşanan sorunların önceden belli olduğunu ve önceden öngörülmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin kurulduğu günden beridir yok hükmünde olduğunu öne süren Erhürman, bu hükümetle krizin yönetilemeyeceğini savundu.

“ÇOCUKLAR TEST KUYRUĞUNDA EZİYET ÇEKTİ”

Son dakika verilen kararlarla öğrencilerin de mağdur olduğunu vurgulayan belirten Erhürman, “Çocuklar test kuyruklarında eziyet çekti. Para vererek test yapanlar da oldu” dedi. Sorunların üstesinden gelebilmek için meseleye konsantre olmak gerektiğini söyleyen Erhürman, hükümetin ise bütün konsantrasyonunun kurultaya yönelik olduğunu ve Başbakan Ersan Saner’in katıldığı programlardaki bütün açıklamalarının kurultaya yönelik olduğunu savundu.

“SOKAĞIN DERDİ GEÇİM, HÜKÜMETİN İSE KURULTAY”

Her konuda krizle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Erhürman, “Ersan Saner kendi kurultayını konuşuyor. Bütün motivasyonu oraya yönelik” dedi. “Sokağın” derdinin eğitim, sağlık, asgari ücret ve geçim derdi olduğuna dikkat çeken Erhürman, Hükümetin şu an yapacağı en iyi işin istifa etmek olduğunu söyledi. Hukuku ayaklar altına alan bir yapıyla, kriz döneminin geçirilmeye çalışıldığını öne süren Erhürman, son dönemde yapılan açıklamalarla Hükümet yetkililerinin komik durumu düşmeye başladığını da ifade etti. Erhürman, “Bu krizin içerisinde, evlerine götürecek ekmek bulamayan insanlar açısından gülünecek bir durum yoktur” dedi.

Bu hükümetin, geçimi sağlamak için gerekli konsantrasyona sahip olmadığını ifade eden Erhürman, hükümetin her bir bakanının aynı konuda farklı şeyler söylediğini savundu. Tarihte böyle kötü bir hükümetin görülmediğini, Meclis’in iradesinin de fena halde yıprandığını söyleyen Erhürman, “Bu meclisin içinden başka bir hükümetin çıkması mümkün değildir” diyerek, iradenin temizlenmesi gerektiğini kaydetti.

“HÜKÜMETLE DEĞİL FELAKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Erhürman, “Meclis’in itibarı da kalmadı. Bu halk kendini yönetiliyor gibi hissetmiyor. Kriz döneminde en önemli şey hükümetin halka güven vermesidir. Yönetilmeyen bir krizle karşı karşıyayız. Bunun altında da ezilen Kıbrıs Türk halkıdır” dedi.

“Hükümetle değil felaketle karşı karşıyayız” diyen Erhürman, Hükümettekiler memleketi “zerre kadar” düşünüyorsa bir an önce istifa etmeleri gerektiğini söyledi.