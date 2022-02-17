Uzlaşı arayışı sürüyor

UBP lideri Sucuoğlu ve DP lideri Ataoğlu, bakanlık ve daire pazarlıklarını değerlendirmek üzere ikili bir görüşme yaptı ancak ortak bir paydada buluşamadı. Sucuoğlu, “Sırf hükümet kurmak için hükümet kuracak değiliz” ifadelerini kullandı



Hükümet kurma çalışmaları kapsamında, oluşması ‘en muhtemel’ yapılardan olan UBP – DP – YDP koalisyonu konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Bakanlık ve daire pazarlıklarını değerlendirmek üzere ikili bir görüşme gerçekleştiren Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ortak bir paydada buluşamadı.

HP ve CTP ile de görüşmelerini sürdüren UBP’nin yasa gereği en geç Salı günü hükümet kurma görevini devretmesi gerekiyor.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ataoğlu ile saat 15.00’te bir görüşme gerçekleştirdiklerini fakat ortak paydada buluşamadıklarını belirtti.

Faiz Sucuoğlu, hükümeti kurma çalışmalarının devam ettiğini, DP’li ve HP’li yetkililerle görüşmeler yaptıklarını, pürüzleri çözmeye çalıştıklarını, CTP’nin UBP’ye verdiği yazılı ilkelere ise yazılı cevapların bugün verileceğini açıkladı.

Yürümeyecek bir hükümet kurmak istemediklerini, 5 yıl devam edecek bir hükümet kurmak için çaba sarf ettiklerini belirten Sucuoğlu, vatandaşlardan biraz sabır istedi.

Seçimden hemen sonra “Yürümeyecek bir hükümet kurmaktansa erken seçime gitmeyi yeğlerim” şeklindeki sözlerini anımsatan Sucuoğlu, bazı kesimlerin bu sözlere inanmadığını ama bu konuda ciddi ve kararlı olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, “Vatandaşlarımızdan biraz sabır rica ediyorum. Sırf hükümet kurmak için hükümet kuracak değiliz. Hükümeti kurar, bir hafta sonra sorun yaşamaya başlarsak ne anlamı olur ki? Doğru dürüst bir hükümet yapısına ulaşmadan hükümeti kurmam” dedi.

Medyada yer alan “UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti kuruldu” şeklindeki haberlerin gerçek olmadığını, çalışmaların devam ettiğini söyleyen Sucuoğlu, sıkıntı yaratmayacak bir hükümet yapısı oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

“İçişleri Bakanlığı paylaşılamıyor, küçük ortaklar bu bakanlığı istiyor, sorun budur” şeklindeki iddiaların da doğru olmadığını belirten Sucuoğlu, hükümet kurulurken birçok konunun, prensiplerin masaya geldiğini, sırf bakanlıklar üzerinden bir pazarlık yapılmadığını vurguladı.

Görüşmelerin özellikle DP ve HP ile yapıldığını, YDP’yle prensipler konusunda bir sıkıntı olmadığı için bu aşamada YDP ile görüşmediklerini ifade eden Sucuoğlu, “Tıkanıklığı aşmaya, yürüyebilecek bir hükümet kurmaya çalışıyoruz. DP ve HP ile görüştük, görüşmeye devam edeceğiz” dedi.

CTP’nin kendilerine ilettikleri yazılı ilklere daha önce dün cevap vereceklerini açıkladığını ama partilerle yaptıkları görüşmeler nedeniyle yazıyı düne yetiştiremediklerini anlatan Sucuoğlu, CTP’nin yanıtına karşılık yanıtlarını bugün vereceklerini söyledi.

Sucuoğlu, tüm partilere aynı yakınlıkta durduklarını ve hiçbir partiyle hükümet kurma ihtimalini dışarıda tutmadıklarını söyledi.

Sucuoğlu, “Görüştüğünüz DP ve HP’nin kendilerinde, yani parti içlerinde mi sıkıntı var?” şeklindeki soruya, “Ben başka partilerin iç işlerine karışmam. ‘Partilerin içinde sorun var’ diyemem. Kendi içlerinde sorun var mı yok mu bilemem. Ben parti başkanlarını, parti heyetlerini muhatap kabul ederim ve prensipler konuşulur, şu anda yaptığımız budur. Beş yıl devam edecek bir hükümet kurmak için çaba harcıyoruz” diye konuştu.



