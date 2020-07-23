DP milletvekili Denktaş mecliste yaptığı konuşmada, hükümete yönelik “Uzatmaktansa bırakın. Başka hükümet formülü de çıkmıyorsa, geçiş hükümeti ile seçime de gidilir ama böylesi bir yokluk ülkeye yaşatılmamalı” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dördüncü olağanüstü birleşimini yapıyor.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu okudu. Yasa üzerinde görüşmeler başladı.

Hasipoğlu, işbirliği protokolünün haritacılık alanına yönelik olduğunu, ortak projeler geliştirilmesi, teknoloji transferi ve eğitim çalışmaları yapılmasını içerdiğini belirtti.

Protokol ile topoğrafik ve siyasi haritalarla ilgili işbirliği yapılmasının öngörüldüğünü dile getiren Hasipoğlu, teknik destek konusunda da yardım içerdiğini söyledi.

DENKTAŞ: “ÖNERİ YAPMANIN ANLAMI KALMADI ÇÜNKÜ FİİLEN ÇALIŞAN ÜRETEN BİR HÜKÜMET KALMADI”

DP Milletvekili Serdar Denktaş, “Hükümete öneride bulunmanın anlamı kalmadı, çünkü fiilen çalışan üreten bir hükümet kalmadı” dedi.

Denktaş, kadastro alanında yaşanan sorunların giderek büyüdüğünü, geçmişte yapılan ölçümlerle uydudan yapılan ölçümler arasında farklılıklar bulunduğunu, hem kişilerin komşularıyla hem de yatırımcıların yetkililerle sıkıntı yaşadığını, insanların yaşadıkları evin tapusunu alamadıklarını kaydetti.

“Mevcut fiili duruma göre düzenlemeler yapılması şart” diyen Denktaş, sorunun büyüdüğünü ülkede yanlış sınırlamalar yapıldığını söyledi.

Denktaş, teknolojinin sorunu çözmesi temennisinde bulundu ve olumlu oy vereceklerini belirtti.

“UZATMAKTANSA BIRAKIN… BÖYLESİ BİR YOKLUK ÜLKEYE YAŞATILMAMALI”

Denktaş, hükümete yönelik “Uzatmaktansa bırakın. Başka hükümet formülü de çıkmıyorsa, geçiş hükümeti ile seçime de gidilir ama böylesi bir yokluk ülkeye yaşatılmamalı” dedi.

Denktaş, ülkeye girişlerle ilgili durumu da eleştirdi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, kadastro konusunda ada çapında rahatsızlık olduğunu, bu konunun tekrar ele alınması gerektiğini söyleyerek, uydudan yapılan hesaplamaların pratikte karmaşa yarattığını, iç barışın da bozulması riski bulunduğunu ifade etti.

Angolemli, salgına ilişkin büyük bir tedirginlik yaşanmakta olduğunu, vakaların arttığını söyleyerek, Sağlık Bakanlığı’nın tedirginliği giderecek açıklamalar yapması gerektiğini belirtti.

Milletvekillerinin, halkın, sağlıkçıların, hazır olunmadığını söylediğini, buna rağmen kapıların açıldığını belirten Angolemli, hükümetin gazinolara teslim olduğu görüşünün hakim olduğunu savundu.

“ÖNLEM ALINMAZ, GERÇEK DENETİM YAPILMAZSA, TOPLUMU DAHA KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR”

Önlem alınmazsa, gerçek denetim yapılmazsa, daha kötü günlerin toplumu beklediğini kaydeden Angolemli, “Pandemi hastanesi ve hazırlıkların tamamlanması konusu 6 aydan beri konuşuluyor. Peki ne yapıldı?” diye sordu.

Eksiklikler giderilemediyse açılma kararının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Angolemli, gazinolardan yerli halkın evlerine davetiye gönderildiğini, göz göre göre yasanın çiğnendiğini savundu.

“HÜKÜMET YOKTUR. BUGÜNKÜ OTURUMU YAPMANIN KIYMETİ DE YOKTUR”

“Muhalefet soru soracak, halkın sorularını Meclis’e getirecek, ama hükümet yoktur ve bugünkü oturumu yapmanın kıymeti de yoktur” dedi .

Bu noktada muhalefet milletvekilleri oturumu terk etti.

