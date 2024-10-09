Üstel: "Zaman seçim değil halka hizmet zamanıdır”

Seçimden, bugüne kadar hiç bir zaman kaçmadıklarını ancak gününün bugün olmadığını, seçim zamanı olmadığını ifade eden Üstel, zamanın çalışma zamanı, halkı, ekonomiyi daha da iyiye götürme zamanı olduğunu belirtti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, UBP’nin bugüne kadar hiç bir zaman seçimden kaçmadığını ancak zamanın seçim değil, halka hizmet zamanı olduğunu söyledi.

Üstel, UBP’nin, hükümetin meclis başkanı adayının Kutlu Evren olduğunu belirterek, Meclis başkanı iyileşirse meclis başkanını seçeceklerini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, UBP Grup toplantısı ve ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı. Basın toplantısında Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve UBP milletvekilleri de hazır bulundu.

Meclis Genel Kurul salonundaki gerginlik sonrası Mavi Salonda basına açıklama yapan Üstel, hükümetin, halkın refahı rahatı için reformlar, yarım kalan proje ve yasaları Meclisten geçirdiklerini söyledi.

Zaman zaman muhalefetle, yaz ayları dahil yasaları yaptıklarını anlatan Üstel, 1 Ekim tarihinde Meclis’in açıldığını, yasal olarak da meclis başkanı seçimi ve başkanlık divanı oluşumu için çalıştıklarını kaydetti.

İstedikleri çoğunluğu yakalayamadıklarını, ancak aralarındaki sorunları çözdüklerini ifade eden Üstel, oylama sırasında Meclis Başkanının rahatsızlandığını belirtti.

Üstel, Cumhurbaşkanının yurt dışında olması nedeniyle meclisin açılamadığını, dün akşam mutabık kaldıkları meclis başkan yardımcısının meclisi açmadığını kaydetti.

Bu vakte kadar da meclisin açılmadığını belirten Üstel, rahatsızlığı ilerleyen Töre’nin hastaneye yatırıldığını ancak meclis başkan yardımcısının yine de açmadığını belirtti.

“Önceliğimiz halkımız ve sorunlardır” diyen Üstel, bu amaçla meclis başkanını hızlı bir şekilde seçip halka hizmete devam etmek istediklerini anlattı.

Bölgede savaşların yaşandığını, Rumlar’ın da KKTC’ye ekonomik anlamda ve turizm ile inşaat sektöründe zorluklar yaratmaya çalıştığına işaret eden Üstel, “Krizleri halkımız için, ülkemiz için uzlaşıyla çözmek istiyoruz” dedi.

Seçimden, bugüne kadar hiç bir zaman kaçmadıklarını ancak gününün bugün olmadığını, seçim zamanı olmadığını ifade eden Üstel, zamanın çalışma zamanı, halkı, ekonomiyi daha da iyiye götürme zamanı olduğunu belirtti.

CTP’nin meclisi bir an önce açmasını istediklerini, çünkü çalışmalara başlamak istediklerini belirten Üstel, yasal olarak 10 günü tamamlamadan başkanı seçmek istediklerini söyledi.