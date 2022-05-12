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Üstel yeni kabineyi Cumhurbaşkanına sundu

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Üstel yeni kabineyi Cumhurbaşkanına sundu

Başbakan Ünal Üstel’e, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu.

UBP-DP-YDP üçlü koalisyon hükümetinin bakanlar kurulu listesi Cumhurbaşkanına sunuldu. Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanan

Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki kabine şöyle:

İşte yeni kabine:

Başbakan: Ünal Üstel

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

İçişleri Bakanı: Ziya Öztürkler

Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı: Sunat Atun

Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Tarım Bakanı: Dursun Oğuz

Sağlık Bakanı: İzlem Gürçağ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Hasan Taçoy

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