Üstel yeni kabineyi Cumhurbaşkanına sundu

Başbakan Ünal Üstel’e, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu.
UBP-DP-YDP üçlü koalisyon hükümetinin bakanlar kurulu listesi Cumhurbaşkanına sunuldu. Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanan
Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki kabine şöyle:
İşte yeni kabine:
Başbakan: Ünal Üstel
Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu
İçişleri Bakanı: Ziya Öztürkler
Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Olgun Amcaoğlu
Maliye Bakanı: Sunat Atun
Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Tarım Bakanı: Dursun Oğuz
Sağlık Bakanı: İzlem Gürçağ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Hasan Taçoy