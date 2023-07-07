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Üstel ve Şan Ankara'da temaslarda bulundu

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Üstel ve Şan Ankara'da temaslarda bulundu
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Ankara’da resmi temaslarda bulunan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la bir araya geldi.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Üstel ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın ikili görüşmesi sürerken, bu görüşmenin tamamlanmasının ardından heyetlerarası görüşmelere geçilmesi bekleniyor.

Maliye Bakanı Şan, TC Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile bir araya geldi

Öte yandan Maliye Bakanı Alişan Şan, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.
Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde karşılıklı istişarelerde bulunuldu.
 
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