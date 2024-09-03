Üstel, UBP’li bakan ve milletvekillerini yemekte ağırladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in davetiyle, Ulusal Birlik Partisi tüm bakan ve milletvekilleri öğle yemeğinde bir araya geldi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili ve Genel Başkan adayı Hasan Taçoy'un da aralarında bulunduğu geniş katılımlı yemeğe, yurtdışında bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı, UBP Milletvekili Zorlu Töre katılamadı.

Üstel

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yemekte yaptığı konuşmada bugünün partinin birlik ve beraberliğini gösterme açısından çok kıymetli bir buluşma olduğunu vurguladı. Üstel, “Önemli projelere birlikte karar aldığımız, kıymetli yol arkadaşlarımızı kurultay öncesi davet ettik. Bir araya gelmekten çok mutlu olduk” dedi. Üstel, “UBP’nin birliğini, bütünlüğünü gösterdik. UBP’yi bölmek isteyenlere karşı, gerekli mesajı verdik” diye konuştu.

Taçoy

UBP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy da, uzun yıllardır arkadaşı olan Ünal Üstel ile 21 Eylül’de bir demokrasi yarışına gireceklerini söyledi.

Taçoy, “21 Eylül’de kim kazanırsa kazansın, birlik içinde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

