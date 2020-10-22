Üstel, UBP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

Üstel, “Yıllarını KKTC ve halkımızın bekası için harcamış yüce Meclisimizin en tecrübeli bireylerinden biri olarak, daha refah, daha mutlu, daha güzel bir geleceğe birlikte yürümek için önümüzdeki günlerde yapılacak olan kurultayda UBP Genel Başkanlığına aday olma kararı vermiş bulunmaktayım.” ifadelerini kullandı

UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, UBP Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Üstel, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile hemfikir, haklarımızı sonuna kadar koruyacağımız yeni ve daha güçlü bir geleceğe doğru gidiyoruz. Soluksuz yürüyeceğimiz bu yolda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birleştirici gücü Ulusal Birlik Partisi'nde bayrak değişimi vakti gelmiştir. Bu bayrak, sönmeyen güneşimiz ve ulusal davamızın da yegane timsalidir” ifadelerini kullandı.

UBP'nin bir Genel Başkanını daha Cumhurbaşkanlığı makamına taşımasının kendilerini onurlandırdığını kaydeden Üstel, zor günlerden geçildiğini, küresel salgın, ekonomik durgunluk, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini belirtti.

UBP çatısı altında milletvekilliği, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcılığı ve Turizm ve Çevre Bakanlığı görevlerinde bulunduğunu kaydeden Üstel, “Yıllarını KKTC ve halkımızın bekası için harcamış yüce Meclisimizin en tecrübeli bireylerinden biri olarak, daha refah, daha mutlu, daha güzel bir geleceğe birlikte yürümek için önümüzdeki günlerde yapılacak olan kurultayda UBP Genel Başkanlığına aday olma kararı vermiş bulunmaktayım.” ifadelerini kullandı.

UBP’lilere seslenen Üstel, “Partimizde tüm kırgınlıkları sona erdirecek, bölgeci değil tüm partilileri kucaklayıp, tecrübeyle sorunları bir bir çözecek, ülkenin gerçek sorunlarının üzerine yılmadan gidecek, yurduyla, Anavatanıyla, komşusuyla barışık bir lidere ihtiyaç vardır.” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı döneminde yaşananlara değinen Üstel, “Covid-19’dan dolayı kötüye giden ekonomiye karşı ülkenin önünü açmak için bize gelen talepleri değerlendirdiğimiz bir süreçte ortaya atılan asılsız iddialar bizleri üzdüğü kadar da güçlendirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddiaları boşa çıkartacak kanıt niteliğindeki otel kamera görüntülerinin Başsavcılık tarafından derhal açıklamasını ve halkımızın aydınlatması beklentisini dile getiren Üstel, “Zaman, gerçekleri de ortaya çıkararak yeni bir liderin doğuşuna sahne olacaktır.” dedi.