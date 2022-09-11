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Üstel, UBP Genel Başkanı ilan edildi

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Başbakan Üstel, tek aday olduğu olağanüstü kurultayda Genel Başkan ilan edildi

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Üstel, UBP Genel Başkanı ilan edildi
Ulusal Birlik Partisi (UBP) 13’üncü Olağanüstü Kurultayı bugün YDÜ AKKM’de yapıldı.
“Birlikte Büyük Hedeflere” ve “Birlikte Yeni Zaferlere” sloganıyla yapılan ve Başbakan Ünal Üstel'in tek aday olduğu 13’üncü olağanüstü Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayında Üstel UBP Genel Başkan’ı ilan edildi.
Faiz Sucuoğlu’nun istifası üzerine bugün 11.00’de YDÜ AKKM’de toplanan kurultayda, divanın kurulmasından ardından konuşmalara yer verildi. Divan tarafından Genel Başkan ilan edilmesinin ardından eşiyle birlikte kürsüye çıkarak teşekkürlerini ileten Üstel "Sizlere layık olmak için ekip arkadaşlarımla, yol arkadaşımla, siz değerli üyelerimizle bu yolu yürüyüeceğiz.sizlere layık olmak için elimden gelen çabayı göstereceğim" dedi.
Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile uyumlu şekilde hareket edeceğini de söyledi.  

 
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