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Üstel: “Sorumlulara affımız yok"

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Üstel: “Sorumlulara affımız yok"
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Başbakan Ünal Üstel, Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Bebek Bakım Ünitesinde bir bebeğin vefatı ve altı bebeğin durumun kötüleşmesiyle ilgili Acil Durum Hastanesi'ne giderek, yetkililerden bilgi aldı ve ailelerle görüştü.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre Başbakan Üstel basına yaptığı açıklamada, gereken soruşturmanın yapıldığını, gerek idari, gerekse adli soruşturmaların sürdüğünü söyledi. 
Başbakan Üstel şöyle konuştu: 
“Kimin ihmali varsa en tepeden en aşağıya kadar kimseye affım olmayacak. Ama önceliğimiz bebeklerimizin iyi olması ve iyileşerek ailelerine teslim edilmesidir. Bu konuda hemen ülkemizde kaç tane yeni doğan uzmanı doktorumuz varsa buraya getirdik. Herkes görevdedir... Kimse bebeklerimizin başından ayrılmayacak. Sorumlulara asla affım olmaz, gereken yapılacak.Yakın Doğu Hastanesi'nin yeni doğan hekimi de buradadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden ilgili doçentimiz de buradadır. Her şeyden önce bir Başbakan olarak değil bir baba olarak da ailelerimizin yürekten yanlarındayım.”
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