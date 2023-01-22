Üstel, “Kim ne derse desin biz ülkemiz, gençlerimiz için ne gerekiyorsa onu yapacağız"

Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Bandabuliya'da Antik Mağusa Vakfı tarafından düzenlenen, TİKA'nın sponsorluğundaki "Gazimağusa'yı Çok Sevmek" isimli fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Sergi açılışında yaptığı konuşmada Mağusa’nın zengin tarihinin gençlerin gözünden fotoğraflandığı anlamlı bir sergide bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Başbakan Üstel, Antik Gazi Mağusa Vakfı’na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gazimağusa’nın tarihi dokusuna dikkat çeken Başkan Üstel, şehrin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti. Antik Mağusa Vakfı Başkanı Resmiye Canaltay’ın Mağusa’nın turizm kenti olması ve tarihini korumak amacıyla geçmişten gelen büyük çalışmaları olduğunu belirten Üstel, bu çalışmalarından dolayı Canaltay’a ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Gençlerin kendi beldelerine sahip çıkarak, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmalarının önemli olduğunu belirten Üstel, "hükümet olarak söz konusu çalışmaları desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini" söyledi.

Gençlerin ekonomik koşullar nedeniyle göç etmelerine hükümet olarak karşı olduklarının altını çizen Başbakan Üstel, bu noktada gençlerin ev sahibi olabilmeleri için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Maraş’a yapılması planlanan sosyal konut projesine işaret eden Üstel, “Gençlerimizin yükselen maliyetlerden dolayı ev sahibi olmakta yaşadıkları zorlukları gidermek için Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Derinya bölgesinde sosyal konut projesinin girişimlerini başlattık. Bu projeye ek olarak farklı projelere de imza koymaya devam edeceğiz” dedi.

Kamuoyunda projeyi engellemeye yönelik birtakım seslerin çıktığını dile getiren Üstel, “Kim ne derse desin biz ülkemiz, gençlerimiz, hükümetimiz ve KKTC için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Kimseye kulak vermeden, hükümet olarak gençlerimizin ülkelerinde kalmaları, yaşamaları ve topraklarına sahip çıkmaları için elimizden gelen katkıyı koyacağız” vurgusunu yaptı.

Başbakan Üstel, serginin ana sponsorluğunu üstlenen TİKA yetkililerine de verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

