Üstel: Kabinede değişiklik olmayacak

Başbakan Ünal Üstel, Kıb-Tek ile ilgili olarak Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığını, bu konuda Sayıştay’ın raporunun beklendiğini belirtti.

Başbakan Üstel, kabinede yakın zamanda değişiklik yapmayı planlamadığını da kaydetti.

Başbakan Üstel, Lefkoşa’da bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı düzenleyerek güncel gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

"Kıb-Tek’e yakıt alımı ile ilgili olarak verilen tekliflerin, ihalesiz alımlara kıyasla çok düşük olduğunun" belirtilerek, "devletin uğratıldığı zararın sorumlusunun kim olduğunun" sorulması üzerine Üstel, bu konuda açıklamalarda bulundu.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun Kıb-Tek ile ilgili olarak yaptığı incelemeyi tamamladığını aktaran Üstel, Sayıştay raporunu beklediklerini söyledi. Üstel, Sayıştay’ın da raporunu hızlı şekilde tamamlamasını talep ettiklerini kaydetti.

Ülkede yakıt sıkıntısı nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığı döneme de değinen Başbakan Üstel, eski Maliye Bakanı Sunat Atun’un, Hac için ülkeden ayrılığı günlerde büyük bir krizle karşı karşıya kalındığını ve elektriksiz kalmamak için pahalı yakıt almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yakıt krizinin yaşanmasına sebep veren firmalarla, pahalı yakıt sağlayan firmaların kimlere ait olduğunu incelediğinde karşılaştığı tablo karşısında şaşırdığını, zira bu firmalarda ortak ilişkilere ve isimlere rastladığını belirten Başbakan Üstel, Teknecik’e ancak 12 bin tonluk gemilerin yanaşabildiğini, Akdeniz çanağında 12 bin tonluk gemilere kimin sahip olduğunun da bilindiğini aktardı.

Yine yakıt krizinin yaşandığı aynı dönemde, yakıt için anlaşılan bir şirketin gemisinin 2 gün boyunca Marmara’da demirlediğini, kaptanın telsiz ve telefonlarını kapattığını anlatan Üstel, Türkiye’den de bu konuda yardım talep ettiklerini ve Sahil Güvenlik’in duruma müdahale ettiğini söyledi. Üstel, kaptanın “Kıbrıs’a gitmem” diye diretmesi üzerine, geminin sahibi olan şirketin kaptanı değiştiğini ve geminin ancak bundan sonra Teknecik’e yanaştığını kaydetti. Üstel, tüm bu ilişkilerin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Üstel, yüzer santrallerle ilgili de önümüzdeki dönemde biri Türkiye, diğer Kuveyt’ten olmak üzere iki firmadan teklif alacaklarını da ifade etti.

-İhale yasası değişmeli

İhale yasasının da değişmesi gerektiğini ve değiştirileceğini söyleyen Üstel “Örneğin Girne Hastanesi ile ilgili olarak ben Sağlık Bakanı iken ilk açılan ihale 20 milyon civarıydı. Bu miktar sonraki dönemde 60 milyon civarına, şimdi ise 270 milyon civarına yükseldi. Daha da sonuçlanmadı. Müteahhitlerin de haklı oldukları noktalar var. Aradaki maliyet artışı çok büyük. Bu ihale yasasını değiştirmemiz lazım” dedi.

-Kabinede değişiklik yok

Kabinede yeni bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin soruya “yeni bir değişiklik şu anda düşünmüyoruz” yanıtını veren Üstel, yerel seçimler nedeniyle 2023 bütçesinin Meclis’ten geçmesinin muhtemelen Ocak ayına kalacağına işaret etti.

-Ercan Havalimanı’nı 15 Kasım’da açmayı hedefliyoruz

Ercan Havalimanı’nı 15 Kasım’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir törenle açmayı hedeflediklerini anlatan Başbakan Üstel, Meriç köyünden yeni bir elektrik hattı çekilmesi gerektiğini, bunun maliyetinin de 35 milyon TL olduğunu kaydetti. Üstel, telin dışında kalan kısmın maliyetinin devlet, telin içindeki kısmın maliyetinin inşaatı yapan şirket tarafından karşılanacağını ifade etti.

-Sınır kapılarındaki çalışmalar

Sınır kapılarındaki çalışmaları sürdürdüklerini de anlatan Üstel, Beyarmudu ve Metehan’da geçişleri kolaylaştırmak için çalışmalar yapıldığını söyledi. Ledra Palas kapısında sınırlı da olsa araç geçişi yapılması, Haspolat’tan ticari geçişler için kapı açılması gibi önerileri de ilettiklerini kaydeden Başbakan Üstel, bu önerilerine henüz Rum kesiminden yanıt alamadıklarını vurguladı.

-KDV indirimi için çalışma

Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi için çalışma yapıldığını da aktaran Başbakan Üstel, buna karşılık lüks ürünlerde KDV artışı yapılacağını belirtti. Üstel, “amacımız vatandaşı bir nebze olsa rahatlatmak” dedi.

