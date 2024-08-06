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Üstel ile Yılmaz, 2024 yılına yönelik projeler değerlendirdi

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Üstel ile Yılmaz, 2024 yılına yönelik projeler değerlendirdi
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Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması süreci ile KKTC'nin kalkınmasına yönelik projeler değerlendirildi.
Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC'deki projelerin, planlanan takvim çerçevesinde tamamlanabilmesi için gerekli reformların takipçisi olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Kıbrıs Türk halkının refahının artırılması ve KKTC'nin gelişip güçlenmesi önceliğimizdir, bu nedenle, geçtiğimiz yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de verimli işbirliği, eşgüdüm ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Türkiye olarak, uluslararası topluma Kıbrıs Türkleri'nin haklı davasını anlatmaya ve KKTC'ye desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için Sayın Üstel'e teşekkür ederim."
 
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