Üstel, "iktidar ve istikrar" vurgusu yaptı

UBP Genel Başkanlığı adaylık başvurusunu yapan Üstel, “Bu Kurultay sadece bir başkanlık seçimi değildir… İktidarda ve istikrarla devam etme kurultayıdır"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, UBP Genel Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı. Üstel, 21 Eylül’de yapılacak UBP 23. Olağan Kurultayı’nın “iktidarda ve istikrarla devam etme kurultayı” olduğunu söyledi.

Üstel, “Biz çalıştık, hükümet başardı, ülkemiz kazandı. Şimdi sırada başlattığımız tüm projeleri tamamlamak var. Şimdi sırada yeni hayalleri gerçeğe çevirmek var.” dedi.

Gelecek ay yapılacak Kurultay’ın önemine dikkat çeken Üstel, yaşanabilecek istikrarsızlıkların hükümete de yansıyacağını kaydederek, bu Kurultay’ın aynı zamanda “yeni hükümet krizlerine onay vermeme kurultayı” olduğunu belirtti.

UBP’nin ciddi bir saldırı altında olduğunu ancak bu saldırılara karşı tek yürek olduklarını ifade eden Üstel, “Muhalefet partilerini ve gazetelerini arkasına alarak kendi partisine saldırmayı, kendi hükümetini aşağılamayı marifet sayanlara, UBP üyeleri gereken cevabı sandıkta verecektir.” diye konuştu.

UBP Genel Başkanı Üstel, 23. Olağan Kurultayı'nda UBP Genel Başkanlığı'na resmi adaylık başvurusunu bugün yaptı.

Köşklüçiftlik’teki UBP Genel Merkezi’ne saat 10.00 sıralarında eşiyle birlikte gelen Üstel, başvurusunu UBP Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’na sundu.

Üstel, daha sonra basına açıklamalarda bulundu. Açıklama esnasında, UBP’li bazı bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları da hazır bulunarak, Üstel’e destek verdi.



“Yıllardır sonuçsuz kalan pek çok büyük projeyi ve reformu gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz”



UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, başvuru sonrası UBP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, UBP’nin Kıbrıs Türk halkının özünü ve ruhunu temsil eden, güneşi ile ülkeyi aydınlatan, varoluş mücadelesinin sönmez meşalesi, KKTC’yi kuran ve yaşatan, insanların yıkılmaz kalesi olduğunu söyledi.

Üstel, UBP’nin 20 bine yakın aktif üyesi, örgütleri, kadın ve gençlik kolları ile ülkenin aynı zamanda en büyük partisi olduğuna dikkat çekerek, Kurultay’da söz konusu binlerce kişinin tek yürek olacağına, özgür iradesini sandıklara yansıtarak, iktidarın ve istikrarın devamına güçlü bir destek vereceğine inanç belirtti.

Başbakanlık görevini devraldığı günden beri, ülkede yıllardır sonuçsuz kalan pek çok büyük projeyi ve reformu gerçekleştirmenin onurunu yaşadığını ifade eden Üstel, tamamladıkları bazı projeleri sıralarken şöyle konuştu:

“Gerçekleşmez denen Belediyeler Reformu’nu, açılmaz denen Yeni Ercan Havalimanı’nı, bitmez denen Lefke-Güzelyurt, Babalan-Yenierenköy, Girne – Alsancak çevre yolu projelerini tamamladık. Yıllardır atıl duran Girne ve Güzelyurt Hastane projelerini yeniden başlattık. Bitiriyoruz. Yıllardır istihdam edilmeyen engellilerimizi istihdam ettik. Yıllar sonra yeniden sosyal konut projelerini başlattık.

Halkımıza bazı hükümetler gibi maaş krizleri yaşatmadık. Yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen kamu çalışanlarımıza, özel sektör çalışanlarımıza tarihte görülmemiş maaş iyileştirmeleri yaptık. Asgari ücreti döviz bazında Avrupa’nın en yüksek birkaç asgari ücretinden biri haline getirdik. İş dünyamıza, sanayicimize, tarımcımıza, hayvancımıza, çiftçimize tarihte görülmemiş teşvikler verdik. Üstelik bunları söz verdiğimiz zamanlarda ödedik. Kadın girişimcilerimize, hibeler, krediler ve destekler sağladık.”

“Üyelerimizin büyük desteği ile daha da güçlendireceğimiz iktidarımızla verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz”

İlk evim desteği, kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanması, şehit ailelerine tapuların dağıtılması gibi başarıları da hatırlatan Üstel, çalıştıklarını ve sonucunda ülkenin kazandığını kaydetti.

Sırada tüm projeleri tamamlamak ve yeni projelere başlamak olduğunu belirten Üstel, “Kimsenin kuşkusu olmasın, üyelerimizin büyük desteğiyle daha da güçlendireceğimiz iktidarımızla verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz.” dedi.



"Türkiye ile ilişkilerde son dönemlerin en uyumlu günleri..."



Üstel, Türkiye ile ilişkilerde son dönemlerin en uyumlu günlerinin yaşandığını da belirterek, imzalanan her protokolle kaynaklarda yeni rekorlara imza atıldığını, ikili ilişkilerde ciddi bir güven tesis edildiğini, gerçekleştirilemeyecek veya acil olmayan konuların açıkça konuşulabildiğini söyledi.

“Gerçekleştiremeyeceğimiz sözler vermiyor ama imza attıysak gereğini yapıyoruz.” diyen Üstel, siyasi istikrarla hükümete güvenin arttığını ifade etti.

Bu istikrarlı gidişten rahatsız olanların varlığına da işaret eden Üstel, bu nedenle Kurultay’ın çok önemli olduğunu dile getirdi ve şöyle dedi:

“Bu Kurultay sadece bir başkanlık seçimi değildir. Bu Kurultay’ı sıradan bir başkanlık seçimi olarak gösterenler ciddi hataya düşerler. Bu Kurultay’ı kişisel hesapların görüleceği bir kurultay olarak görenler de büyük hataya düşerler. Bu Kurultay, hükümetimizle, iktidarda ve istikrarla devam etme Kurultayı’dır.”



“UBP’yi bölemeyecekler. Bizi iktidardan götüremeyecekler”



Üstel, Kurultay’ın aynı zamanda, “yeni hükümet krizlerine onay vermeme”, “erken seçim bekleyenlere, Türkiye ilişkilerini sarsmak isteyenlere, UBP içinde karışıklık yaratarak iktidar olmayı hedefleyenlere, parti içi krizler peşinde koşanlara dur deme” kurultayı olduğunu da kaydederek, Kurultay’da “İstikrar sürsün, iktidar sürsün, UBP kazansın, KKTC kazansın” diyenlerin zaferle çıkacağını belirtti.

Kurultay sürecinin başladığı günden itibaren, şahsına, ailesine, hükümete ve yöneticilerine yönelik “atılmadık çamur bırakılmadığı” da söyleyen Üstel, bazı kişilerin saygı sınırlarını aşarak saldırdığını, muhalefetin UBP’yi karıştırmak için ellerinden geleni yaptığını ve gazetelerini UBP kurultayını dizayn etmek için kullandığını dile getirdi.

Kendi partisine de saldıranlara UBP üyelerinin gereken cevabı vereceğini vurgulayan Üstel, şöyle konuştu:

“Bilsinler ki; siyasi çıkarları için kendi hükümetlerini dahi iktidardan düşürmeyi göze alanlar, ‘Ben yoksam UBP de yok olsun’ mantığına sahip olanlar bize ’UBP ya da güneş sevgisi’ öğretemez.

Muhalefet de bilsin ki; UBP’yi bölemeyecekler. Bizi iktidardan götüremeyecekler. Bizi erken seçime mecbur bırakamayacaklar.

Bu kurultaydan hiç olmadığımız kadar bir çıkacağız. Güçlü çıkacağız. Önümüzdeki tüm seçimleri kazanarak zaferden zafere koşacağız.”



“Başkaları kaos peşindeyken ben size istikrar vadediyorum”



Üstel, ulaştırma sorunlarını çözmüş, çevre yollarını tamamlamış, hastanelerini açmış, enerji sorununa köklü çözümler bulmuş, alım gücünün giderek yükseldiği, refah seviyesinin arttığı, tüm sektörlerin hükümet tarafından desteklendiği bir ülke ve ulusal bir çözüm vizyonu haline dönüşen iki devletli çözümün arkasında sapa sağlam duran bir UBP vadettiğini kaydetti.

“Başkaları kaos peşindeyken ben size istikrar vadediyorum.” ifadelerini kullanan Üstel, “Partimizle yeni zaferlere devam diyoruz.” ifadelerini kullandı.



“Üyelerimizin takdiriyle 2027’ye kadar yola devam edeceğiz”



UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Üstel, bir diğer aday olan UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un bu süreçte yaptığı açıklamalara ilişkin verdiği yanıtlarda, “Taçoy bizim evladımızdır. Partimizin bir milletvekilidir. Onun söyledikleri onun bileceği iştir. Heyecandan bir şey söyleyebilir.” dedi.

Ülkede ve UBP’de demokrasinin çalıştığını kaydeden Üstel, isteyen her üyenin UBP’ye gelip adaylık başvurusunda bulunabileceğini belirtti.

Adaylık sürecinde müdahale iddialarına da “Gülüp geçerim.” şeklinde cevap veren Üstel, UBP’ye birlik, beraberlik ve demokrasiyi getirdiklerini, üyelerinin takdiriyle 2027’ye kadar yola devam edeceklerini söyledi.