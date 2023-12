Üstel: “Durmak yok, hep birlikte yola devam”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Serdarlı ve Geçitkale’de ayrı ayrı düzenlenen geniş katılımlı toplantılarda, bölge halkı ve partililerle bir araya geldi.



Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, ziyaretlerinde 2024 yılı için önemli mesajlar verdi.



Ünal Üstel'e ziyaretlerinde UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, G eçitkale- Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Ahmet Savaşan eşlik etti.



Her gittikleri bölgede, yerel yönetimler reformu ile ilgili teşekkür almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Üstel, “ Halkımızın, belediye emekçimizin teşekkürü bize yetiyor. Belediyeler reformu projemizi yerden yere vuranlar ise bugün bize teşekkür ediyor. Söz verdik. Kimse mağdur olmayacak dedik. Belediye çalışanımız mutlu. Her bölgede altyapılar zenginleşiyor. 2008’den beri cesaret edemedikleri reform konusunda kararlı durduk, cesur davrandık. Çünkü biz bu devlete inanıyoruz. Biz insanımızı seviyoruz. Bu bayrak yere inmez diyoruz. KKTC ilelebet yaşayacak diyoruz.” şeklinde konuştu.



“İlkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz “



Hükümet programında yıllardır bekleyen projeleri hayata geçirme, yapılmayanları yapma ve halkın yararına olacak çalışmaları tamamlamanın yer aldığını yineleyen Üstel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle de kamuoyuna müjde verdi.



Üstel “17 yıldır engelli istihdamı yapılmadı. Biz bunun da sözünü verdik. 1 Aralık Cuma gününden itibaren engellilerimizi istihdam ettik. Sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. 2024’te engelli istihdamına devam edeceğiz.” ifadelerini de kullandı.



“26 yıl sonra sosyal konut projesi”



Üstel, tam 26 yıl sonra sosyal konut projesini, üstelik vergiden muaf bir şekilde hayata geçireceklerini söyledi ve 2024 yılı bütçesi Meclisten geçer geçmez, yasal mevzuatın biteceğini, sosyal konutlar için başvuru almaya başlayacaklarını açıkladı.



Üstel, “ Gençlerimiz vatanında kalsın, toprağına sahip çıksın. Tek derdimiz budur” dedi.



Kırsal kesim arsaları ile ilgili altyapı çalışmalarının, istikrarsız hükümetler nedeniyle bitirilemediğini, muhalefetin de iktidarda olduğu dönem bu çalışmaya hiç önem vermediğini belirten Üstel, Sınırüstü - Mormenekşe kırsal kesim arsaları ile ilgili altyapı su çalışmasının Anavatan Türkiye’nin de desteği ile başladığını hatırlattı.



Üstel, “ Şimdi sıra Geçitkale ve Serdarlı’da. Elektrik ve diğer altyapı çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanacak. Biz bölge bölge icraatımıza, insanımıza hizmete devam ediyoruz. İcraatımızdan rahatsız olanlar var ama biz bu devleti yaşatacağız, dünya ile kucaklaştıracağız.” ifadelerini kullandı.



-“Dünyayla kucaklaşma vizyonumuz büyüyor”



Dünyayla kucaklaşma sürecinde UBP - AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi arasında çok önemli bir iş birliği anlaşmasının imzalandığını da hatırlatan Üstel, bu iş birliğinin, turizme, tarıma, kültüre ve diğer başka alanlara kısa sürede yansıyacağını vurguladı.



Üstel, “ İşte bu nedenle biz ülkemizi bu açılmaya, kucaklaşmaya hazır hale getirmek için canla başla çalışıyoruz ve bıkmadan usanmadan çalışmaya da devam edeceğiz.” dedi.



“Her bir insanımızın huzuru ve refahı için...”



2024 yılı içinde her eve fiberoptik projesi ve dijital ada perspektifiyle hareket edeceklerini ifade eden Üstel, özel sektöre de sosyal prim desteğine devam edeceklerini belirtti.



Üstel, “Kamu çalışanlarımızın da içi rahat olsun. Hayat pahalılığı ne ise o oranda artış olacak. Biz bütün kesimlerimize sahip çıkıyoruz. Her bir insanımızın, huzur ve refah içinde yaşamaları için çalışıyoruz." diye de konuştu.



Üstel, 2024 bütçesi içerisinde, turizmciye, sanayiciye, tarım ve hayvancıya önemli destekler vermeyi sürdüreceklerini de vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Uzun yıllar sonra, ilk kez bu kadar yüksek teşvik primi vereceğiz. Hayvancımıza yem desteğini sürdüreceğiz."



“Taşınmaz mal komisyonuna ayrılan kaynak artırıldı”



Üstel, Taşınmaz Mal Komisyonu’na bugüne kadar yeterli kaynak ayrılmadığına da işaret etti ve hükümetin son aldığı önlemlerle komisyona kaynak aktarımının arttığını söyledi.



Komisyona kaynak aktarımından da Rumların rahatsız olduğunu ifade eden Üstel, her şeyin kontrol altında olduğunu, gerekli önemleri alacaklarını, toprak satışına yeni düzenleme geleceğini açıkladı.



KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin mali ve diplomatik desteği ile emin adımlarla yoluna devam ettiğini vurgulayan Üstel, Azerbaycan ve diğer dost ülkelerden yatırımcıların KKTC’ye ilgisinin son günlerde daha da arttığını, bunun da ekonomik açıdan ülkeye fayda getireceğini kaydetti.



“Durmak yok”



Gazze’de yaşananların her geçen gün kendilerini daha da derinden üzdüğünü ifade eden Başbakan Üstel, sözlerini şöyle noktaladı:



"Biz benzeri acıları yaşadık. Anavatanımız sayesinde bugün güvence altındayız. Biz artık ambargolar altında ezilmeyen, reformlarını yapmış, ekonomik gelişimini sağlamış, altyapı sorunlarını çözmüş, bilişim dünyasına ulaşmış bir devlet istiyoruz. Bunun için de ne gerekirse yapacağız.

Eğitimden sağlığa, çalışmadan, tarıma… Bize durmak yok. Hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Kararlı, bildiğimiz yoldan şaşmadan ilerleyeceğiz."