Üstel: “Asgari ücrette vergi olmayacak”

Başbakan Ünal Üstel, asgari ücrette vergi dilimlerinin iç içe geçmesi nedeniyle bir vergi ortaya çıktığını belirterek, “Bu konuda tavrım net. Asgari ücretten vergi alınmayacak. Bunun için de Maliye Bakanı arkadaşımız başta olmak üzere, görevli arkadaşlarıma talimat verdim. Kısa sürede bu çalışma tamamlanacak ve asgari ücretten vergi alınmayacak” dedi.

Enerjide yeni politikaların gündemde olduğunu da belirten Üstel, önceliğin pahalılık yaratan yakıt ve enerji alanındaki fiyatların aşağıya çekilmesi olduğunu, ilgili bakanlıklara talimatların verildiğini söyleyerek, “Dar gelirli vatandaşlarımıza elektrik ücretlerinde indirim sağlayacağız” dedi.

Başbakan Üstel, Güzelyurt’ta vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunları dinledi ve hükümet çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Üstel, burada yaptığı konuşmada, yakıt fiyatlarında göreceli bir düşüş sağladıklarını anlatarak, “Bu alanda fiyatların aşağıya çekilmesi ile birlikte, piyasada da ucuzlama bekliyoruz. Biz bir taraftan iş insanlarına bu çağrıyı yaparken, diğer taraftan da denetim alanında devletin tüm imkanlarını seferber edeceğimizi vurgulamak isterim” ifadesini kullandı.

- “Enerji ücretlerini kademeli fiyatlandıracağız. Bu yöntemle ucuzlama sağlanacak”

Üstel ayrıca sektör sektör analiz yaparak, “daha çok üretim, daha çok istihdam” prensibiyle hareket ederek, enerji ücretlerini kademeli fiyatlandıracaklarını, bu yöntemle ucuzlama sağlayacaklarını vurguladı. Dünya genelinde enerji üretim hammaddesinin akaryakıt olduğunu anımsatan Üstel, “Adım adım fiyatları takip ediyoruz. Her indirimin mutlaka faturalara yansıyacağı şekilde tedbir alıyoruz” ifadesini kullandı.

Teknecik’te daha ucuz üretim için adım attıklarını söyleyen Üstel, Türkiye’den gelen uzman bir ekibin çalıştığını açıkladı.

KIB-TEK’teki mühendislerle birlikte Türkiye’den gelen ekibin fizibilite, bakım, tamir ve yatırım anlamında bir rapor hazırladığını söyleyen Üstel, “Tamir gereken jeneratörler hızla onarılıyor. Verimli bir şekilde kullanılmaları halinde, üretim maliyetleri ciddi şekilde aşağıya düşecek. Bunun için kısa vadede tamamlanacak çalışmaları devreye sokacağız” dedi.

- “Ciddiyetle çalışmayan, kendini düşünenin ekibimde yeri yok”

Bakan ve bürokratlara da mesaj gönderen Üstel, “önce ülkem” demeyen kimseyle çalışmak istemediğini söyledi.

DP ve YDP başkanlarına da prensibini aktardığını belirten Üstel şöyle devam etti:

“Bu zor dönemde, perde gerisinde, gizli saklı iş çeviren kim varsa, benim ekibimde çalışamaz. Görevden alma ve atama konusunda hiç tereddüt etmedim, etmeyeceğim. Bakan ya da bürokrat hiç fark etmez. Bizim hep birlikte bu halka hizmet etmemiz gerekiyor. Bu zor dönemde iş üretmeyeceğiz de ne zaman üreteceğiz? Halkımız ciddi fedakarlıklarla, ciddi zorluklar yaşıyor. Bize düşen, üretim maliyelerini aşağıya çekmek, kamuda hizmet kalitesini artırmak ve özel sektörde de istihdamı artırmak. Bu amaç için çalışmayan kim isterse olsun, hangi makamda isterse olsun, benim ekibimde yeri yok.”

- “Sorumluluklarım var, gereğini yapacağım”

Üstel, Başbakan olarak vatandaşa karşı sorumluluğunun farkında olduklarını belirtti. Zor dönemde, zor bir görev üstlendiğinin altını çizen Üstel şunları söyledi:

“Siyasette uzun yıllara dayanan bir tecrübem var. Kısa vadede, atılması gereken adımları attık. Atmaya da devam edeceğiz. Vatandaşın gündemi ekonomi. Bizim de yoğunlaştığımız alan ekonomi. Önceliğimiz hızla piyasanın daha ucuz olmasını sağlayarak, alım gücünü yükseltmek. İmkanlar dahilinde devlet her adımı atmak zorundadır. Özellikle kriz dönemlerinde yapılması gereken bellidir. Hem devletin gelirlerini artıracak, hem üretim ve istihdamın önünü açacak adımlar atıyoruz.

Kimsenin kuşkusu olmasın. Başbakan olarak, ekibimle birlikte her gelişmeyi yakından takip ederek, sorumluluk da alıyorum. KIB-TEK’in başbakanlığa bağlanması, bu ülkeye duyduğum sevgi ve yüklendiğim sorumluluğun gereğidir. Kısa vadede yaşanan maliyet artışları yılsonuna kadar yerini ucuzlamaya bırakacak. Uluslararası ihaleyi hızla tamamlayarak bu alandaki spekülasyonlara son veriyoruz. Devamında ucuz üretimi sağlayacak argümanları devreye koyacağız. Nihayetinde de kablo ile elektriğin adaya gelmesi ve yeşil enerji alanında ülkemizin gelişmesi projeleri devrede olacak.

Hükümet ortaklarımız da Başbakan olarak faaliyet alanlarında bana karşı sorumluluk taşıyor. Her bakanlığın faaliyet alanlarında denetim ve yönlendirmemiz vardır. Kolektif çalışmaya önem veriyorum ama halk adına sorumluluk sahibi olduğumu vurgulamak isterim. Ayrıca, partime karşı da sorumluluklarım var. UBP genel merkezi ile uyum içerisinde; parti çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Zor bir dönem, hem ülke, hem partimiz için kritik zamanlar. Bilgi, birikim ve tecrübemle, önce ülkem, sonra partim için gece gündüz emek vermeye devam edeceğim.

Bu yoğun dönemde ekibimde yer alarak önceliği ülke olan tüm çalışma arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim.”