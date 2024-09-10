Üstel: “21 Eylül’de UBP kazanacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne İlçe Başkanlığı, dün akşam Acapulco Resort Otel'de "Mazbata Dağıtım Gecesi" düzenledi. UBP’den yapılan açıklamaya göre geceye yaklaşık beş bin kişi katıldı.

Açıklamaya göre UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel 21 Eylül'de yapılacak olan seçimlerin UBP için bir zafer günü olacağını belirterek, "21 Eylül'de UBP kazanacak... 21 Eylül hepimiz için bir bayram olacak” dedi.

Üstel, hükümetin icraatına da vurgu yaparak, "Onlar konuşur, biz icraat yaparız. Tüm icraatlarımız ortada... Biz halkımıza ne söz verdiysek, yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz" ifadelerini kullandı. Üstel Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde istişareler yaparak halka en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ve bundan sonra da yoğun çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

Geceye yoğun katılım ve kendisine gösterilen destek için partililere teşekkür eden Üstel, "Bu gece gücümüzü, birliğimizi ve beraberliğimizi gösterdik. 21 Eylül bayramımız olacak ve bayramlarda dargınlık, küskünlük olmaz... Yarış olmasa parti içi dinamizm de olmayacaktı. Kurultaydan sonra yine kazanan UBP olacak, KKTC olacak" dedi.

