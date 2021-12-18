Ünverdi listeden çıkarıldı

UBP Lefkoşa 12. sırada kontenjan adayı olan Dr. Şerife Ünverdi, parti kararıyla kontenjan adaylığından çıkarıldı ve listeye Sevil Yönlüer eklendi



Hükümetteki Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) Lefkoşa 12. sırada kontenjan adayı olan Dr. Şerife Ünverdi parti kararıyla kontenjan adaylığından çıkarıldı. UBP yönetimi 12’nci sıradan kontenjan adayı belirlememe kararı aldı.

Ünverdi’nin kontenjan adaylığından çıkarılmasıyla birlikte Özgür Arıkan listede kalırken, Sevil Yönlüer de aday listesinde kalan isimler arasında yer aldı.

UBP’de ilk sıralarda yer alan adayların Dr. Şerife Ünverdi’nin kontejan adayı olmasından duydukları rahatsızlığı parti yönetimine iletmesinin ardından, parti yönetimi Dr. Şerife Ünverdi’yi kontenjan adaylığından çıkardı.

Öte yandan, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Ünverdi 'nin iş yoğunluğu nedeniyle affını istediğini ifade ederek, listeye Sevil Yönlüer'in eklendiğini aktardı. Sucuoğlu, Yönlüer'in kontenjan adayı olmadığı bilgisini de verdi.

