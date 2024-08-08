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Ünal ve Değirmencioğlu yarışacak

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Girne ilçesinde yapılacak olan UBP Kadın Kolları başkanlık seçiminde, mevcut kadın kolları başkanı olan Fatma Ünal, yeniden aday oldu. Fatma Ünal yanında Müge Değirmencioğlu da, UBP Girne Kadın Kolları başkanlığına aday

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Ünal ve Değirmencioğlu yarışacak
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UBP'nin 18 Ağustos pazar günü yapacağı kongrede, Girne Kadın Kolları Başkanlığı'na “Juju” olarak bilinen Juju butik sahibi Fatma Ünal ve Müge Değirmencioğlu'nun aday olduğu öğrenildi.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 18 Ağustos Pazar günü 6 ilçede yapacağı kongrelerinde “İlçe Başkanı, Kadın Kolları Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı ve Yönetim Kurullarına aday olacak olan üyelerin başvuru süresi önceki gün saat 17.00 itibariyle sona erdi.

10 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’de ise ilçe binalarında adaylık sırası için kura çekilecek.

Girne ilçesinde yapılacak olan UBP Kadın Kolları başkanlık seçiminde, mevcut kadın kolları başkanı olan Fatma Ünal, yeniden aday oldu.

Elde edilen bilgilere göre, Fatma Ünal 2 Ağustos 2024 tarihli dilekçesiyle kadın kolları başkanlığına aday olmak üzere başvurusunu yaptı.

Fatma Ünal, dilekçede şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisi’nin 23’üncü Olağan Kurultayı öncesinde yapılacak olan İlçe Kongresi’nde, Girne İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na aday olduğumu bildirir, gereğinin yapılmasını rica ederim.”

Sahte diploma meselesinde adı geçen Fatma Ünal, diploma yolsuzluğu yaptığı iddiasıyla, 4 Temmuz günü Adana üzerinden Havalimanı’na geldiği sabah polis tarafından Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmıştı.

Fatma Ünal, yurtdışına çıkış yasağı, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması, 100 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 1 milyon TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Fatma Ünal’ın, 4 Temmuz’daki duruşmaya çıkarılana kadarki soruşturma sürecinde ülke dışında olduğu ve polis tarafından arandığı iddia ediliyordu.
Ayrıca sabahın erken saatlerinde mahkemeye çıkarılan Ünal’ın tutuklanmaması, evinde arama yapılmaması da, hakkında ayrıcalıklara tabi tutulduğu söylentilerine yol açmıştı.

DİĞER ADAY MÜGE DEĞİRMENCİOĞLU

Öte yandan, Müge Değirmencioğlu da, UBP Girne Kadın Kolları başkanlığına aday olduğunu sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı paylaşımla açıkladı.

Değirmencioğlu paylaşımında, “UBP’nin verdiği görevleri sorumlulukla ve şaibesiz olarak yerine getirdiğine” dikkat çekti.

Müge Değirmencioğlu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle: 

"Değerli UBP ailesi,

Yıllardır Ulusal Birlik Partisinin şahsıma vermiş olduğu görevleri büyük bir sorumlulukla şaibesiz olarak yerine getirdim. Büyümüş olduğum aile ortamında her zaman sevgiyi, saygıyı ve merhameti yüreğimden eksik etmemeyi öğrendim. Böylesine bir karakter yapısıyla hem mesleki hayatımda hem de siyasi alanda vermiş olduğum hizmetlerde dik duruşumla halkın içinde yerimi aldım.

18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Girne İlçe Kongresi Kadın Kolları Başkanlığına tüm edinmiş olduğum tecrübelerimi paylaşmak ve hep birlikte UBP'yi daha güçlü bir yapıya yüceltmek adına aday olduğumu kamuoyuyla paylaşıyorum.

Hepimize hayırlı olsun."

Diğer yandan, UBP’den Girne Kadın Kolları Başkanlığı’na aday olmak üzere başka başvurunun olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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