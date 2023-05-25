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“Umudu yeşertmek için aday oldum”

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“Umudu yeşertmek için aday oldum”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) milletvekili adayı olarak açıkladığı Sami Özuslu, Kıbrıs Türk halkının kavga değil, umut beklediğini kaydederek, “Umudu yeşertmek için aday oldum” dedi.
Yayınladığı kısa videoyla topluma ve diğer adaylara seslenen Özuslu, temiz, kimsenin kimseyi karalamadığı ve manipüle etmediği bir seçim kampanyası diledi.
Sami Özuslu’nun sözleri şu şekilde:
“25 Haziran’da yapılacak seçimlerde aday olduğumu daha önce duyurmuştum. İlginiz ve desteğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Birbirimizi karalayıcı, suçlayıcı manipüle edici ya da müdahaleci bir seçim dönemi yerine açık, temiz, halkımıza, toplumumuza, insanımıza ne yapacağımızı anlatacağımız temiz bir kampanya diliyorum. Ben böyle davranacağım, kimseyle kavga etmeye niyetim yok. Halkımız kavga değil, umut bekliyor. Umudu yeşertmek için aday oldum.”
 
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