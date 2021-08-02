Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başkan ve üye atanmamasını eleştirerek, komisyonun toplantı yapıp karar alamadığını söyledi.

Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in bugün Bakanlar Kurulu’nda Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) güçlendirilmesi için neler yapabileceklerini görüştüklerini açıklaması üzerine, “Umarız Maraş’taki doğru politikayı yanlış uygulamalarınızla bir çuval incire benzetmezsiniz” uyarısında bulundu.

Özersay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tam bir buçuk ay önce Meclis konuşmamda ‘Maraş’ı TMK kanalıyla açacağınızı söylüyorsunuz ama TMK’nın başkanını ve üyesini dahi atamadınız, son iki aydır toplantı dahi yapılamıyor, karar dahi alınamıyor’ demiş ve uyarmıştık. Şimdi toplamda 3,5 ay oldu, TMK toplantı dahi yapamıyor, karar alamıyor, Başkanı ve bir üyesi eksik, atanmamış. ‘Kapalı Maraş gerekli hazırlıklar yapılarak açılmalı’ derken önlemeye çalıştığımız tam da bu ve benzeri sıkıntılardı işte.

Yapıcı muhalefet anlayışıyla size öneri yapıyoruz, uyarıyoruz ama duyan, dinleyen, dikkate alan bir hükümet yok maalesef. Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk Yönetimi altında açılması gibi Türkiye’nin de destek verdiği doğru bir politikayı, yanlış uygulamalarınızla bir çuval incir konumuna sokmazsınız umarım…

Biz uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz.”