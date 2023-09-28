“Umarım halkın beklentilerine yanıt veren yasalar çıkar”

Meclis, Pazartesi günü açılıyor. Meclis Başkanı Töre, Meclis’te yeni dönemde halkın beklentilerine yanıt veren yasaların görüşülmesi umudunu söyledi. Töre “Sanki yaz boyu vekiller tatilde ya da deniz kenarındaydı gibi bir durum söz konusu değil” dedi

Cumhuriyet Meclisi’nin, Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılı, pazartesi günü yapılacak toplantı ile başlıyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin milletvekilerine gönderdiği davetiyeye göre, yeni yasama yılı, Meclis İçtüzüğün 6'ncı maddesi uyarınca Ekim ayının ilk iş günü olan 2 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak toplantı ile başlayacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis’te yeni dönemde halkın beklentilerine yanıt veren ve yargı sisteminin beklediği yasaların görüşülmesi umudunu ifade etti.

Töre, 2022-2023 döneminde gündemde olan 72 tasarının 26'sının, vekillerin sunduğu 34 yasa önerisinden 10'unun yasalaştığını ifade etti.

Aynı dönemde Başkanlık Divanı'nın 83 karar aldığını ve yürürlüğe koyduğunu, Danışma Kurulu'nun 36 kararı Genel Kurul bilgisine sunduğunu belirten Töre, Genel Kurul gündemindeki 4 yasa önerisi, 4 yasa tasarısı ve 4 karar tasarısının ilk yasama gününde görüşülmeye başlanacağını açıkladı.

Meclis tatili boyunca komite çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Töre, Meclis’in de 3 kez olağanüstü toplandığını hatırlattı.

Meclis Başkanı olarak kendisinin yaz boyu etkinliklere katılmaya devam ettiğini de dile getiren Töre, Meclis’in verimli şekilde çalışmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Sanki yaz boyu vekiller tatilde ya da deniz kenarındaydı gibi bir durum söz konusu değil” dedi.

Geçmiş dönemde nisap sorunu yaşanmadığı halde kamuoyuna sanki yaşanmış gibi haberler yansıtıldığını ifade eden Töre “Gecikmeli açılışlar oldu ama nisaptan dolayı Meclis toplanamadı yaklaşımı hiç doğru değil” dedi.

TBMM ile olan ilişkilerin fevkalade iyi olduğunu ve ilişkilerin güçlendirilmesi için protokoller imzalandığını belirten Töre, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un girişimiyle Meclis Başkanlığı’na kaynak sağlandığını, bu kaynakla Meclis’in eksiklerinin giderileceğini söyledi.

Yeni seçilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyaretini de anımsatan Töre, iade-i ziyareti Ekim ayında gerçekleştireceklerini açıkladı.

Pile- Yiğitler yolu konusunda BM’nin tavrına da işaret eden Töre, “Bunun tamamen yanlı bir tutum olduğu ortada. Bizim tek güvendiğimiz KTBK, GKK ve ona bağlı olan kurumlardır” dedi.

