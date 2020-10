Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı, Mağusa’da gençlerle buluşmasında vurguladı: “Uluslararası hukuk içinde, çağdaş medeni düzende yaşamak en doğal hakkınız”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası hukuk içinde, kendi özgür ve özgün kimlikleri ile çağdaş medeni bir düzende yaşamalarının en doğal hakkı olacağını belirterek, Kıbrıs sorunun çözümünün de en çok gençlerimizin yararına olacağını vurguladı.

Mustafa Akıncı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Mağusa’da bir araya geldiği gençlerle sohbet edip, gençlerin sorularını yanıtladı ve görüşlerini açıkladı.

Salgın sürecinin etkilediği bir ortamda Kıbrıs Türk halkının geleceğinin belirleneceği kader seçimine bir hafta kaldığını belirten Akıncı, 45 yıldır aktif siyasetin içinde biri olarak bu kadar müdahaleli bir seçim yaşamadığını söyledi. Ne kadar baskı yapılırsa yapılsın Kıbrıs Türk halkının kendi aklı ve vicdanıyla sandık başına giderek kararlılıkla cevabını vereceğini belirten Akıncı, bu seçimlerin aynı zamanda onur seçimi de olacağını ifade etti.

Akıncı, demokratik, çağdaş, medeni, laik ve Atatürkçü yaşam biçimine sahip Kıbrıs Türk halkının bunu gelecekte Avrupa Birliği ailesi içinde de sürdürmek istediğini, bu nedenle seçimlerin aynı zamanda bir hayat biçiminin de seçimi olacağını belirtti. Akıncı, “Bu seçimler ayrıca Federal çözüm yolunda ilerleyecek miyiz, yoksa alt yönetim algısı daha da mı pekişecek, aynı zamanda onun da seçimi olacaktır” dedi.

Tüm bunları değerlendirdiğinde Kıbrıs Türk gençliğinin geleceğinin, çağdaş, medeni, demokratrik, laik, barış kültürünün egemen olduğu Avrupai bir gelecekte olduğunu belirten Akıncı, kendisinin de bunun için uğraş verdiğini kaydetti.

Halkın bu düşünceler etrafında kenetlendiğini, kendisinin dile getirdiği bu ifadelerin de zaten halkın hassasiyetleri olduğunu söyleyen Akıncı, Kıbrıs Türk halkının kendisine karşı ciddi bir güven duyarak kararlılıkla fikirlerini desteklediğini, bu iradenin de 11 Ekim’de kararlı ve güçlü bir şekilde sandığa yansıyacağını ifade etti.

AKINCI: “TOPRAĞIMIZA DÜŞEN HER DAMLA SUYU KORUMALIYIZ”

Mustafa Akıncı Mağusa bölgesinde Baflılar (Maksim) Kahvesinde yurttaşlarla buluştu, ardından da Karakol-Sakarya bölgesindeki dükkanları gezerek esnafla buluştu.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı bürosundan yapılan açıklamaya göre, YSK’nın propaganda sürecine yönelik önlemlerin yanında, seçim gününe yönelik gerekli tedbir alacağını kaydeden Akıncı, herkese yurttaşlık görevini yerine getirmesi çağrısında bulundu. Akıncı, sosyal mesafeye dikkat edileceğini, sürekli havalandırmanın olacağını, her yurttaşa ayrı ayrı tek kullanımlık eldiven verileceğini ve dezenfektan kullanılacağını anımsattı.

11 Ekim seçimlerinin hemen ertesi günü orta okul ve liselerin açılacak olması nedeniyle bazı yuttaşların temizlik ve hijyen açısından endişe belirtmeleri üzerine, bu konuda Yüksek Seçim Kurulu ile temasa geçildiğini ve seçim gecesi sayımın hemen ardından tüm okullarda temizliğin yapılması için gereken önlemlerin alındığı bilgisinin kendilerine aktarıldığını anımsatan Akıncı, kendisinin de bu konuda gerekli girişimleri yapacağını söyledi.

Yurttaşların susuzluktan şikayet ederek bu konuda görüşünün sorulması üzerine Akıncı, daha önce çeşitli defalar da belirttiği gibi, Türkiye’den gelen suya teşekkür ettiklerini ancak kendi yerel kaynaklarımızı korumanın da önemli olduğunu vurguladı. Akıncı, “Türkiye’den su getiren boruda meydana gelen arızanın bir ayda giderileceği açıklanmıştı ancak 9 ayda giderilebiliyor” diyerek, bu nedenle toprağımıza düşen her damla suyu muhafaza etmenin koşullarını yaratmak gerektiğini kaydetti.

Önceki gün video konferans aracılığı ile BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesine yönelik UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın yaptığı ‘Genel Sekreter Akıncı’ya yardımcı olsun diye bunu yaptı’ şeklindeki değerlendirmesinin anlamsız olduğunu belirten Akıncı, şöyle devam etti:

“Herkes biliyor ki her yıl bu dönemlerde Sn. Genel Sekreter New York’ta liderlelerle görüşme yapmaktaydı. Bu yıl salgın nedeniyle tüm liderlerle video konferans aracılığı ile görüşme gerçekleştirdi. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta Anastasides ile yaptığı görüşmenin ardından bizimle de görüştü. Sn. Tatar Anastasides ile görüşen Genel Sekreter bizim liderimiz ile de görüşmeli’ diyeceğine, niye görüştü? diye sorgulamaktadır. Sonra da aynı kişi bu adada eşitlik, hem de egemen eşitlik istediğini söyleyebilmektedir“