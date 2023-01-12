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Uluçay: "Sorunları bilerek yola çıktık"

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Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay:” Katılımcı, sorunları çözen, iş yapan bir anlayışla kenti yöneteceğiz. Önümüzdeki yıl ocak ayına geldiğimizde bazı sorunları geride bırakmış olacağımıza inanıyorum”

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Uluçay: "Sorunları bilerek yola çıktık"
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay,  katılımcı, sorunları çözen, iş yapan bir anlayışla belediyeyi yöneteceklerini, en önemli projesinin de bunu gerçekleştirecek yapıyı oluşturmak olduğunu  kaydetti.
Belediyeciliğin canlı bir iş olduğunu vurgulayan Uluçay, “Biz de bunu yerine getirebilmek için canla başla çalışmaya başladık  Mağusa halkının problemleri her zaman olacak. Bizim görevimiz bu problemlerin kimisini çözebilmek, kimisini hafifletebilmek ama en önemlisi bir kurum  olarak halka hizmet vermekte olan belediyemizi güçlü güvenilir  hale getirmektir” dedi.
Katılımcı belediye yönetimine açıklık getiren Uluçay, “Katılımcılıkta belediye meclisimizi bütünüyle katmak…  Şehri nasıl bütünüyle kucaklayacaksak, belediye meclisimizi de  bütünüyle kucaklama hedefindeyim, belediye meclisimizdeki tüm üyeleri kucaklamak için  adımlar attık  Muhtarlarımızı ve muhtarlarımızla birlikte azalarımızı da dahil edeceğim bu katlıma. Bunların dışında  Gazimağusa Belediyesi olarak farklı yaş, farklı cinsiyet, farklı grupları bir araya getirip sayıları 15 kişiyi geçmeyecek şekilde planlayarak küçük kent konseyleri oluşturup bunlarla  düzenli ilişki içerisinde olacağız. Şehirdeki katılımcılığı bu şekilde sağlamayı planlıyoruz” dedi.
Gazimağusa Beldiye Başkanı  Süleyman Uluçay,    yapma konusunda;  mazeret ve bahanelerle sonuçlanan   çalışmaların içinde bulunmak istemediklerini, ülkede böyle bir sıkıntının olduğunu dile getirerek, “Hedeflerimizi  koyup, bu hedeflere ulaşmak istiyoruz” dedi.
25 Aralık’ta gerçekleştirilen Yerel Seçimde yüzde 49,5 ile Gazimağusa Belediyesi Başkanlığına seçilen Süleyman Uluçay Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.
Uluçay, halk size neden oy verdi sorusuna verdiği yanıtta; Gazimağusa genelinde aldığı yüzde elliye yakın oyun  bölgelerde de bu orana yakın çıkmasının  Gazimağusa’nın kendilerini bir bütün olarak kucaklaması açısından önemli  ve sevindirici olduğunu vurgulayarak, “Yüzde elliye yakın oy oranına tüm bölgelerde ulaşmamız, tüm şehrin bizi kucaklıyor olması çok  önemli. Gazimağusa bizi bir bütün olarak kucaklıyor. Bir bütün olarak da bizim Mağusa’yı kucaklamamızı istiyor.” diye konuştu.
Seçim kampanyası döneminde şehri bölen görünmeyen duvarlardan bahsettiğini hatırlatan Uluçay, o duvarları mümkün olduğunca  aşağıya indirmek veya  ortadan kaldırılabilmek için  önemli bir fırsat bulunduğunu ifade etti.

“Belediyeciliği seçen herkes bence ateşten gömlek giymiştir”

Gazimağusa’nın içinde bulunduğu mali tablo hatırlatılarak “Ateşten gömlek mi giydiniz sorusuna Uluçay; “Bence belediyeciliği  seçen herkes ateşten gömlek giymiştir. Belediyecilik zor bir iştir. Belediyeciliğe karar veren herkes ateşten gömlek giymiştir” dedi.
 
Uluçay, belediyeciliğin her gün 24 saat çalışılan bir iş olduğunun altını çizerek, “Gecesi gündüzü yok ve halka hizmet götürmeniz gerekiyor, bu hizmetler somut; kağıt üzerinde proje üzerinde değil” diye konuştu.

  “Gazimağusa Belediyesinin sorunlarını bilerek yola çıktık… Başaracağız”

 Gazimağusa Belediyesinin kendine has sorunları olduğunu bilerek yola çıktıklarını kaydeden Uluçay,  “İnşallah başaracağımıza inanıyorum.  Zorluklar var mı var, bekliyor muyduk, evet bekliyorduk. Biz bunları çözebileceğimize inanıyoruz. Kısmetse önümüzdeki yıl ocak ayında bir araya geldiğimizde bazı sorunlarımızı geride bırakmış olacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Projeler…. En önemlisi  güçlü yapı oluşturmak

Uluçay, en önde gelen projesinin;  Gazimağusa Belediyesini; katılımcı, sorunları çözen iş yapan bir yapıya kavuşturmak olduğunu vurguladı.
  • “İş yapan bir belediye için insan iş gücü ve mali yapı güçlü olmalı”
Uluçay, “Belediyenin iş yapan bir kurum  olması için  hem mali yönü, hem de insan iş gücünün  disiplinli olması gerekir. Bu nedenle o disiplini sağlamak konusunda adımlarımızı atıyoruz. Bu konuda taviz vermeyeceğim.  Başarılı olan arkadaşlarımızın ödüllendirileceği sistemleri çalıştıracağız ki, bu yönde, çalışanlarla ilgili ülkemizde bugüne kadar çok az adım atıldı. Disiplin kurulunu belediye meclis toplantımızdan sonra oluşturacağız ve bunu da çalıştıracağız.  Hiç kimsenin bu milletin, bu devletin parasını alıp çalışmadan oturmasını istemiyorum…” dedi.

Kanalizasyon  çalışması: “Kazılar ekime kadar devam edecek”

Gazimağusa’da devam eden kanalizasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ilgili şirketin açıkladığı takvime göre kentteki kanalizasyon kazlarının ekim ayına kadar süreceğini ifade etti.
Kazıların önümüzdeki süreçte belli ana caddelerde de devam edeceğinin altını çizen Uluçay,  bunun trafikte daha fazla sorun yaratacağına işaret etti.  Kanalizasyon çalışmalarının yüzde 62’sinin tamamlanmış olmasının sevindirici olduğunu kaydeden Uluçay, firmanın asfaltlama işlemlerinde geride kaldığını, bunun da en önemli nedeninin kış mevsimine girilmesi olduğunu  belirtti.
Uluçay, kış ayında asfaltlama olmasa bile kazı yapılan yerlerdeki toprağın çukurlaşarak trafikte oluşturacağı sorunların çözümü için firmanın 24 saat görev başında olan ekipler oluşturduğunu ifade etti.
Uluçay, “Yollarda  kanalizasyon çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan  çukur ve sıkıntılarla ilgili  lütfen vatandaşlarımız  Gazimağusa Belediyemizin Halkla İlişkiler birimine veya belediyemizin sosyal medya hesaplarından bize ulaşsınlar  biz bunları ilgili şirketle   görüşüp en kısa zamanda çözümlenmesini sağlayacağız” dedi.
Uluçay, kanalizasyon çalışmasında yapılan işlerin, yeni kanalizasyon çalışması değil,  arıza giderme çalışması olduğunu anlattı.
Uluçay, geçmişte Gazimağusa’da  42 kilometresi AB,  16 kilometresi   TC ve belediyenin  imkanlarıyla olmak üzere 58 kilometre uzunluğunda  kanalizasyon yapıldığını bunun 32  kilometresinde arıza nedeniyle  değişiklik gerektiğinin saptandığını, konunun müteahhit firmayla yapımı finanse eden  AB kurumu  ile mahkemelik olduğunu ifade etti.
Uluçay, mevcut çalışmalarla belirli bölgelerdeki taşkınların ve kokunun giderildiğini kaydeti. 

Trafik sorunu

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay kentte artan trafik sorunu ile ilgili olarak da,  Salamis Yolu ve  Büyük Sanayi’ye giden iki yolda  sabah ve akşam üzerleri trafik yoğunluğunun artarak hissedildiğini ifade ederek,  “Her ikisi için de düşünülen rahatlama konusunda farklı yollarla öneriler, düşünceler var. Bunların hayata geçirilmesi için  trafik komisyonunu bir an önce hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu konularda benim tek başıma karar almam doğru olmaz. Bu  olayın teknik bir kısmı da var” dedi.
Uluçay, trafik sıkışıklığını gidermek için uzun vadede alternatif yol yapımlarının düşünülebileceğini,  kısa  vadede  ise  park sorunun yarattığı trafik sıkışıklığını gidermek için bazı adımlar atacaklarını kaydetti.

 Asfaltlama çalışması

Gazimağusa Belediye Başkanı  Süleyman Uluçay, “Sulu Çember” ile “Barış Gücü” arasında kalan ve uzun zamandır asfaltlanmayı bekleyen yol ile ilgili olarak da,  söz konusu yolda kanalizasyon kazıları bittikten sonra  asfaltın dökülmesi için ön hazırlık yapacaklarını,  ihalesinin daha önceden yapıldığını, ancak kazı yapılacak olması nedeniyle yarım kaldığını, bunu tamamlayacaklarını söyledi.

“Kapalı Maraş devletimizin bir politikasıdır”

 Uluçay,   kapalı Maraş’ın ziyarete açılması ve buradaki açılımlarla ilgili olarak da, “Kapalı Maraş  devletimizin bir politikasıdır. Dolayısıyla orada bundan sonra  yapılacak olan  yeni açılımlar veya yeni gelişmeler konusunda  mutlaka karar verecek olan devletimizin ilgili  kurumlarıdır. Biz, bu gelişmeler,  bu açılımlar veya yapılacak yeni uygulamalar konusunda belediye olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları her zaman yerine getirmeye  devam edeceğiz” dedi.

 Belediye personelinin durumu: “İşini yapanın endişe etmesine gerek yok”

Gazimağusa Belediye Başkanı  Süleyman Uluçay,  seçim kampanyasında da bir çok kez ifade ettiği gibi,  işe gelen personelin endişe etmesine gerek olmadığını, yineledi.
Uluçay, “İşe gelmeyen gelip imza atıp  giden arkadaşların bu şekilde çalışmasına izin vermeyeceğimizi söylemiştik. Bu yöndeki çalışmalarımıza daha yeni başladık. Bu ayırımı yapacağız, kesin. Ama onun dışında çalışan veya kendisine  görev verilmediği için tam olarak görevini yapmayan ama  mesaisine tam  olarak gelip belediyemizde geçiren arkadaşlarımızın  hiçbirinin endişe etmesine gerek olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

CTP  seçimlerde başarılı mı?

CTP’nin 25 Aralık’taki seçimlerde elde ettiği sonucu başarılı bulup bulmadığıyla ilgili olarak da Uluçay şunları söyledi:
“Elde ettiği  başarılı sonuçların yanı sıra,  başarıyla yönettiği  bazı belediyelerin de diğer partilerin adayları tarafından kazanılmış olması mutlaka değerlendirilmeli. Bir bütün olarak  ele alıp değerlendirmesi gerekiyor CTP’nin. Çünkü bir tarafta kazanılan yeni belediyelerle  başarılı bir yürüme, diğer taraftan da  başarılı olduğu kamuoyu tarafından da bilinen belediyelerim   kaybedilmesi ortaya konup değerlendirilmesi gerekir. Sadece CTP’nin değil bütün siyasi  partilerin aynı değerlendirmeleri yapması gerekiyor dedi.

Denize ulaşım

Liman kenti olan Gazimağusa’da halkın daha fazla denizle buluşması için  yapılabilecek açılımlarla ilgili olarak Uluçay, “Bu konuda en önemli, en güzel proje,  Gazimağus- İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nda var olan, Serbest Liman altından başlayıp, Glapsides’e kadar uzanan  bisiklet ve yaya yolunun  hayata geçirilebilmesidir ama  biz bu yolun hayata geçirileceği zaman mutlaka trafik yolunun da olması gerektiğini düşünüyoruz.  Çünkü Salamis yolunda  ciddi değişiklik yapabilelim ki oradaki trafik sorununu uzun bir sürede çözebilelim” dedi.
Uluçay, bunun dışında Gazimağusa halkının denize daha fazla erişimini  sağlamak için yaz döneminde toplu ulaşım imkanı getirmeyi  düşündüklerini söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı  Süleyman Uluçay, vatandaşlara çağrı yaparak, Bakanlar Kurulu’nun kamu alacaklarında  31 Ocak’a kadar  faiz indirimi ve taksitlendirme imkanı getirdiğini, vatandaşların belediyeye olan borçlarında bu imkandan yararlanabilecekleri gibi, Gazimağusa Belediyesi’ne bir damla da olsa katkıda bulunabileceklerini söyledi.
Uluçay, vatandaşların borçlarını ödeyerek belediyeye sağlayacakları her kuruş katkının halka hizmet olarak döneceğini de sözlerine ekledi.
 
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