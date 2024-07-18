banner913
banner932
Başkent’te dostluk buluşması
Başkent’te dostluk buluşması
15 0
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
21 0
 
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
55 0
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
29 0
Sahillerde değişmeyen manzara
Sahillerde değişmeyen manzara
32 0
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
22 0
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
20 0
banner1032

Uluçay'dan DAÜ-Beach iddialarına tepki

banner1020

Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay “Üniversitenin yaşadığı geçici maddi sıkıntıları fırsat bilip, bu gibi paha biçilmez değerleri üniversiteden koparmak bu şehrin vicdanında asla kabul görmeyecektir’’ dedi.

banner974
Uluçay'dan DAÜ-Beach iddialarına tepki
banner971
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Doğu Akdeniz Üniversitesi  Deniz Tesisleri (Beach Club) ve civarındaki arazilerin özele verilmesinin bölge halkı tarafından kabul görmeyeceğini belirtti.
 
DAÜ Beach Club ve yakınındaki arazilerin üniversiteden koparılıp, özel bir yatırımcıya verileceği iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada Başkan Uluçay “Üniversitenin yaşadığı geçici maddi sıkıntıları fırsat bilip, bu gibi paha biçilmez değerleri üniversiteden koparmak bu şehrin vicdanında asla kabul görmeyecektir’’ dedi.
 
Gazimağusa'nın geleceğini yakından ilgilendiren konuyu yakinen  takip edeceğini belirten Uluçay; “Doğu Akdeniz Üniversitesi, hem halkımız hem de belediyemiz açısından son derece önemli bir kurumdur. DAÜ'nün yaşayacağı ekonomik veya sosyal problemler kuşkusuz ki yalnızca o kurumu değil, bütün şehri ve tüm eğitim sektörünü yakından ilgilendirmektedir. Yakın zamanda kamuoyuna yansıyan DAÜ Beach Club'ın ve yakınındaki arazilerin üniversiteden koparılıp, özel bir yatırımcıya verileceği iddiaları maalesef hepimizi derinden üzmektedir” dedi.
 
DAÜ’nün her türlü sorunu çözebilecek güçlü bir kurum olduğunu ifade eden Uluçay, “Bu şehri, üniversiteyi ve ülkesini seven herkesin bu konuyu tekrar değerlendireceğine ve sağduyu ile karar vereceğine inanıyorum. Denizle buluşma konusunda sıkıntı yaşayan Mağusa'nın geleceğini yakından ilgilendiren bu konuyu çok yakından takip etmeye devam edeceğiz.’’ dedi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.