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"Ülkeye karantinasız giriş uygulamasının yeniden gözden geçirilmeli"

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Özyiğit “1 Temmuz’dan itibaren başlatılan denetimsiz ve kontrolsüz açılımla birlikte ülkenin yeni vakalarla tanıştığını, artan vakalara son dönemde yerellerin de eklendiğini” belirterek, gelinen aşamada ülkeye karantinasız giriş uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti

"Ülkeye karantinasız giriş uygulamasının yeniden gözden geçirilmeli"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)  Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkeye karantinasız giriş uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. 

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özyiğit “1 Temmuz’dan itibaren başlatılan denetimsiz ve kontrolsüz açılımla birlikte ülkenin yeni vakalarla tanıştığını, artan vakalara son dönemde yerellerin de eklendiğini” belirterek, gelinen aşamada ülkeye karantinasız giriş uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. 

Kimsenin yeniden açılıma karşı olmadığını, ancak sağlık altyapısı tamamlanmadan, pandemi hastanesi yapılmadan kontrolsüz ve karantinasız açılım konusunda gerek sağlık örgütleri gerekse de toplumun geniş kesimleri tarafından ortaya konan endişelerin haklılığının ortaya çıkmaya başladığını belirten Özyiğit, “Hükümet çok geç olmadan sağlıkçıların gösterdiği yol doğrultusunda gereken tedbirleri almalıdır” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Sosyal Adalet Hareketi ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu’ndan bir heyeti kabul ederek görüştü.

TDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede TDP Genel Sekreteri Halil Hızal ile Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın da hazır bulundu.

Özyiğit, vaka sayılarındaki seyir ile hükümetin tutarsız ve bilimden uzak kararlarının endişelerin artmasına neden olduğunu belirterek, gelinen aşamada sağlıkçılar ve uzmanların görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar alınması gerektiğini söyledi.

Herkesin maske-mesafe-hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyması gerekliliğinin altını çizen Özyiğit, kimsenin yeniden kapanma taraftarı da olmadığını, ancak yapılması gerekenlerin de mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

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