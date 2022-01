“Ülkenin temel ihtiyacı tek başına iktidar”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Sucuoğlu, seçimlerin, ülkenin refah düzeyini arttırmak için önemli bir dönemeç olacağını ifade ederek, “tek başına iktidar” hedefinin, ülkenin temel ihtiyacı haline geldiğini kaydetti





UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları Girne bölgesi ziyaretlerine Arapköy, Karaağaç ve Bahçeli ile devam etti.

Başbakan Sucuoğlu ile adaylar vatandaşlarla sohbet etti.

Sucuoğlu, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların ilgisine teşekkür ederek, gücünü, 1975’ten beri Kıbrıs Türk halkından alan UBP’nin, KKTC’yi güneşiyle ısıtıp aydınlatmaya devam edeceğini kaydetti.

UBP’nin 23 Ocak’taki genel seçime de, tabanın onay verdiği birbirinden donanımlı adaylarla tek başına iktidar yolunda ilerlediğini ifade eden Sucuoğlu, UBP’ye, geçmiş yıllara oranla çok daha büyük bir ilgi, sevgi ve güven duyulduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkına UBP’ye gösterdiği ilgi ve güvenden dolayı teşekkür eden Sucuoğlu, UBP’nin her zaman köylünün, çiftçinin, üreticinin yanında olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu, seçimlerin, ülkenin her anlamda refah düzeyini arttırmak için önemli bir dönemeç olacağını ifade ederek, “tek başına iktidar” hedefinin bir siyasi söylemden öte, “ülkenin temel ihtiyacı” haline geldiğini kaydetti.

Sucuoğlu, Anavatan Türkiye ile yapılacak ortak çalışmalarla, ülkeye sıcak parayı ve sektörel açılımları getirmekte kararlı olduklarını söyledi.

Ülkede, döviz kaynaklı ekonomik ve mali açıdan sorunlar olduğunu ifade eden Sucuoğlu, her sorunun altından kalkabilen tek siyasi partinin UBP olduğunu kaydetti.

UBP’nin KKTC’yi daha da geliştirip, kalkındırma çabasında, en büyük desteği Anavatan Türkiye’den almaya devam edeceğini vurgulayan Sucuoglu, “13. Maaşları ödeyemeyecek dediler. Ama gördüler ki UBP hükümeti Anavatanımızın da tam desteğini aldı ve maaşlar da, 13. Maaşlar da ödendi” diye konuştu.

Sucuoglu “ KIB-TEK de ek mesailerini istedi. Maliye bakanımızla konuştuk. Onlara da ödeme yapıldı” diye ekledi.

UBP’nin çalışana mükellefiyetini her zaman yerine getirmekte olduğuna işaret eden Sucuoglu, UBP’nin, gücüyle, potansiyeliyle ve mevcut adaylarıyla tek başına iktidarı hak ettiğini, vatandaşın da bu hakkı teslim ettiğini söyledi.

Sucuoglu, “Halkın yüzde 70’i tek partili istikrarlı hükümet istiyor. O yüzden UBP tek başına iktidara gelerek, 5 yıllık istikrarlı bir hükumet kurmak için yola çıkmıştır” dedi.

Sucuoglu, “ Çok kritik bir seçimin arifesindeyiz. UBP’nin birinci parti olmasını değil, ülkeyi tek başına yönetmesini başaracak durumdayız. Biraz daha fazla çalışacağız... Tek başına, UBP’yi 2-3 milletvekilinin insafına bırakmayacak güçlü bir hükümet kuracağız” diye konuştu.

Sucuoğlu, “tek başına güçlü bir iktidar için “karma yok! Mühür lazım!” sözlerini yineledi.

Başbakan Sucuoğlu, “Son 10 gündür halkımızda da bu duyarlılık artıyor. Gittiğim yerlerde ben daha konuşmaya başlamadan halkımız bana artık istikrar istiyoruz diyor. İşte bu yüzden 23 Ocak’a kadar hep birlikte çalışıp sandığa bu kararlılığımızı yansıtmalıyız” ifadelerini kullandı.