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“Ülkenin gelirleri kendi ayakları üzerinde durmaya yeter”

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CTP lideri Erhürman: “Bu ülke hemen hemen hiç paranın gelmediği koşullarda GKK maaşlarını da ödedi, 50 milyon artıyla da kapattı”

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“Ülkenin gelirleri kendi ayakları üzerinde durmaya yeter”

 
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Maliye’nin ocak ayından mayısa kadar 5 milyar TL mahalli gelir topladığını belirtti. Erhürman, “5 ayda bu rakam toplandı. 5 ayda 5 milyar alan maliye, 12 ayda 12 milyar toplar. Ek bütçede, 7 milyar 130 öngörülmüştü. 1 milyar 790 daha öngörüyorlar ama aslında 12 milyar. 3 milyar 250 milyonu saklıyorlar. Belediyeler devlet katkısını mahalli gelirlerin yüzde 9’u olarak alırlar. Mahalli geliri düşük gösterirsen, belediyelere vereceğin katkı az olur. Belediyelerden bunu sakladığında, belediyeler hayat pahalılığını vermek zorundadır. Belediyeler vermek zorundadır bu hayat pahalılığını ama sen belediyelere vermemek için rakam oyunları yapıp parayı gizliyorsun” dedi. Erhürman, “Bu memleketi bitirdiler. O yüzden bu hikayeleri bıraksınlar. Bu işi yapamazlar. Yapamayacaklarını bize her adımda gösterdiler. Bu ülkenin gelirleri kendi ayakları üzerinde durmaya yeter. Bu ülke hemen hemen hiç paranın gelmediği koşullarda GKK maaşlarını da ödedi, 50 milyon artıyla da kapattı. Bu ülkenin kaynakları kendi kendini döndürmeye yeter” dedi.
 
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