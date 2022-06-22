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“Ülkedeki tüm verileri Türkiye’ye veriyorsunuz”

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“Ülkedeki tüm verileri Türkiye’ye veriyorsunuz”

 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, halk arasında “e-Devlet aracılığıyla kişisel verilerin TÜRKSAT’a devri” olarak anılan “E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa Tasarısı” görüşüldü.
CTP Milletvekili Doğuş Derya, geçmişten günümüze E-Devlet ve bunun gelecekteki tahribatına ilişkin tartışmaların sürdüğünü anımsatarak Uygulama TC tarafından devreye konuluyor” dedi, “Gerçek amacın ne olduğunu anlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Ülkedeki tüm verileri Türkiye’ye vermek konusunun arka planında neler var bilmek istiyorum” diyen Derya, “Ev aldığınız zaman komşunuz görsün diye evinizin tapusunu kapınıza asar mısınız? Kan tahlili sonuçlarınızı herkes görsün diye asar mısınız? Prostatınız var mı diye 7 mahalleye ilan eder misiniz? Özelinizi Türkiye ile paylaşıyorsunuz, artık bizi anlayın diye bu şekliyle anlatıyorum. Banka mevduatlarından, bireysel sağlık sistemine ilişkin her özelimiz paylaşılacak” şeklinde konuştu.
Derya, UBP’li vekillerden sağlık raporlarını Meclis’te paylaşmasını talep etti
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