Ülkedeki ara seçimde oy verme işlemi saat 08.00’de başladı

Bir milletvekili ve bir muhtarın seçileceği ara seçimde, 08.00-18.00 saatleri arasında 210 bin 121 seçmen, 713 sandıkta oy kullanabilecek

Kim nerede saat kaçta oy kullanacak?

KKTC’de seçmenler, Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri için bugün sandık başına gidiyor.Ülke genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, 18.00’de sona erecek.Ülke genelinde 210 bin 121 seçmenin toplam 713 sandıkta oy kullanacağı seçimde, bir milletvekili ve bir muhtar seçilecek.KKTC genelindeki tüm seçmenler bir Lefkoşa milletvekilliği için oy kullanacak. Lefkoşa Yenicami Mahallesi muhtarlığı için ise sadece bu mahallede sakin seçmenler oy verecek.Lefkoşa’da 228; Gazimağusa’da 178; Girne’de 157; Güzelyurt’ta 50; İskele’de 74 ve Lefke’de 26 sandık kurulacak ve her sandıkta 3 olmak üzere toplam 2 bin 139 kişi sandıklarda görev alacak.Geçen yıl haziran ayında HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için 6 siyasi parti adayı ile 7 bağımsız aday bulunurken, hayatını kaybeden Lefkoşa Yenicami muhtarının görevini devralmak için ise 4 aday yarışacak.Milletvekilliği için UBP adayı Ali Başman, CTP adayı Sami Özuslu, DP adayı Serhan Aktunç, YDP adayı Figen Yaman Lesinger, Bağımsızlık Yolu adayı Umut Ersoy ile Çetin Sadeli, Mert Taşkın, Talip Sancar, Nazım Özsever, Meriç Erülkü, Alper Özsakınç ve Abdullah Korkmazhan yarışıyor.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, son üç yılda daimi ikametgahı KKTC olmadığı gerekçesiyle yapılan itiraz sonucu milletvekilliği adaylığı reddedilen TDP’nin adayı Tacan Reynar’ın adı da 5/76 sayılı Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın 63’üncü maddesi gereği oy pusulasında yer alacak fakat seçilmesi halinde seçilmiş sayılmayacak ve bir sonraki kişi seçilmiş olacak.Ülkede son erken genel seçim 23 Ocak 2022 tarihinde yapılmıştı. Meclis’te şu anda 24 UBP; 18 CTP; 3 DP; 2 YDP ve 2 Bağımsız milletvekili bulunuyor, 1 koltuk ise boş.Lefkoşa Yenicami Mahallesi Muhtarlığı için ise Mehmet Yumuşak, Adnan Getirmez, Mehmet Çamır ve Selim Özdemir aday olurken, boşalan 50 ihtiyar heyeti üyeliği için az sayıda başvuru yapıldığından başvuranlar doğrudan seçilmiş oldu.Buna göre, Lefkoşa Selimiye Mahallesi İhtiyar heyeti üyeliği adayı Hasan Akkuş, Yeniboğaziçi İhtiyar heyeti üyeliği adayı Şermin Kasap, Erenköy-Karpaz Derince İhtiyar heyeti üyeliği adayı Hasan Korkmaz, Erenköy-Karpaz / Polat Paşa Mahallesi İhtiyar heyeti üyeliği adayları Nezaket Çebi ve Murat Akgün, İskele - Boğaziçi ihtiyar heyeti üyeliği adayı Nagihan İlktaç ve Lefke -Bademliköy ihtiyar heyeti üyeliği adayı Tahir Alşan seçilmiş kabul edildi.Ara seçimlerde kullanılacak oy pusulası ve mühürde değişiklik yapıldı. Parti adaylarının üst sırada, bağımsız adayların ise alt sırada yer aldığı oy pusulasının bütünü içerisinde sadece bir “EVET” mührü basılabilecek. Bugünkü seçimde ülkede ilk kez “kaşe mühür” kullanılacak.210 bin 121 seçmen için ülke genelinde 713 sandık kurulacak ve sandıklarda, her sandıkta 3 olmak üzere toplam 2 bin 139 sandık görevlisi bulunacak. Ayrıca partilerin ve bağımsız adayların görevlileri de sandıklarda bulunabilecek.İlçe Seçim Kurullarında veri girişi ile ilgili ise 87 görevli çalışacak. Bunlar dışında 6 ilçede farklı görevleri yürütmek üzere 100’e yakın insan bulunacak.Ülkede son yapılan 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde seçmen sayısı 208 bin 236 idi. Buna göre, 25 Aralık 2022’den günümüze seçmen sayısı 1,885 arttı.Oy pusulasındaki sıra5 Haziran'da YSK'da yapılan ad çekmeyle belirlenen sıraya göre, oy pusulasında partili adaylardan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) adayı Tacan Reynar-1; Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ali Başman-2; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Sami Özuslu-3; Yeniden Doğuş Partisi (YDP) adayı Figen Yaman Lesinger-4; Demokrat Parti (DP) adayı Serhan Aktunç-5; Bağımsızlık Yolu adayı Umut Ersoy ise 6’ncı sırada yer alacak.Bağımsız adayların sıralaması ise “Çetin Sadeli-1; Abdullah Korkmazhan-2; Alper Özsalınç-3; Talip Sancar-4; Meriç Erülkü-5; Mert Taşkın-6; Nazım Özsever-7” şeklinde olacak.Bugün yapılan Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerinde vatandaşlar, http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerinin “Nerede oy kullanacağım” linkinden kimlik kartı numarasını girmek suretiyle oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebiliyor.Seçmenin oy kullanmaya giderken yanında KKTC kimlik kartı, KTFD kimlik kartı, KKTC polis kimlik kartı, KKTC pasaportu, KTFD Pasaportu veya KKTC ehliyetini bulundurması gerekiyor.Oylama kabinine cep telefonu ve çanta ile girilemeyecek ve oy verildikten sonra pusula İlçe Seçim Kurulu ile Sandık Kurulu’nun mühürleri görülecek şekilde katlanılarak sandığa atılacak.Sandıklar saat 18.00’de kapanacak. Ancak yasa gereği bun saat 19.00'a kadar sonuçlar ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. 19.00 ile 21.00 saatleri arasında bu yasak Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılabilecek, 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.-Seçim günü yasaklarıYSK duyurusuna göre seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılması yasak.Ayrıca, her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi de yasak olacak.Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak ve lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamayacak.Bugün yapılan ara seçimde 2 bin 83 polis görev alıyor.Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi dolayısıyla, seçimin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi adına Polis Genel Müdürlüğü'nün tüm unsurları ile gerekli emniyet tedbirlerini aldığı kaydedildi.Seçim günü sandıklar ile sandık alanlarında, seçim dolayısıyla oluşturulan ihtiyat polis ekiplerinde, günlük vatandaş şikayetlerini değerlendirmek ve sair polis görevlerini yerine getirmek amacıyla Polis Müdürlükleri ve bağlı karakollarda toplam 2083 polis mensubu seçim için görevlendirildi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu’nda saat 10.30’da 142 numaralı sandıkta oy kullanacak.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre saat 11.00’de Türk Maarif Koleji’nde, 176 numaralı sandıkta oy verecek.Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Milletvekili ara seçimi için saat 11.30’da Alsancak İlkokulu 146 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, Şehit Tuncer İlkokulu’nda 140 numaralı sandıkta saat 12.00’de oy kullanacak.Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyunu kullanmak üzere saat 11.00’de Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu’nda 75 numaralı sandığa gidecek.Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, oyunu Gazimağusa'da Çanakkale Ortaokulu 19 numaralı sandıkta saat 10.00’da verecek.Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İrsen Küçük Ortaokulu’nda 201 numaralı sandıkta saat 10.30’da oy verecek.