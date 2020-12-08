Üçlü koalisyon hükümetinin bakanlık dağılımı açıklandı

UBP-DP ve YDP tarafından üzerinde anlaşılan azınlık hükümeti ptorokolüne göre bakanlıkların partilere göre dağılımı şöyle oldu:

BAKANLIK DAĞILIMI ŞÖYLE:

Başbakanlık – UBP

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı – YDP

Dışişleri Bakanlığı – UBP

İçişleri Bakanlığı – UBP

Maliye Bakanlığı – UBP

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı – UBP

Turizm ve Çevre Bakanlığı – DP

Sağlık Bakanlığı – UBP

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – DP

Ulaştırma Bakanlığı – UBP

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı – UBP