Üçlü koalisyon hükümetinin bakanlık dağılımı açıklandı

UBP-DP ve YDP tarafından üzerinde anlaşılan azınlık hükümeti ptorokolüne göre bakanlıkların partilere göre dağılımı şöyle oldu:
BAKANLIK DAĞILIMI ŞÖYLE:
Başbakanlık – UBP
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı – YDP
Dışişleri Bakanlığı – UBP
İçişleri Bakanlığı – UBP
Maliye Bakanlığı – UBP
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı – UBP
Turizm ve Çevre Bakanlığı – DP
Sağlık Bakanlığı – UBP
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – DP
Ulaştırma Bakanlığı – UBP
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı – UBP
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.