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Üçlü koalisyon hükümetinin bakanlık dağılımı açıklandı

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Üçlü koalisyon hükümetinin bakanlık dağılımı açıklandı
UBP-DP ve YDP tarafından üzerinde anlaşılan azınlık hükümeti ptorokolüne göre bakanlıkların partilere göre dağılımı şöyle oldu:
BAKANLIK DAĞILIMI ŞÖYLE:
Başbakanlık – UBP
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile  Başbakan Yardımcılığı – YDP
Dışişleri Bakanlığı – UBP
İçişleri Bakanlığı – UBP
Maliye Bakanlığı – UBP
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı – UBP
Turizm ve Çevre Bakanlığı – DP
Sağlık Bakanlığı – UBP
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – DP
Ulaştırma Bakanlığı – UBP
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı – UBP 
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