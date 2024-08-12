banner913
banner932
"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"
15 0
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
20 0
 
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
22 0
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
28 0
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
29 0
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
55 0
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
29 0
banner1032

"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"

banner1020

BM Genel Sekreteri sözcüsü, Rum lider Hristodulidis tarafından açıklanan Kıbrıs sorunuyla alakalı üçlü görüşmeyle ilgili prosedürün yalnızca istişare aşamasında kaldığını söyledi

banner974
"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"
banner971

Rum basınında dün yer alan bir haberde “Omega” televizyon kanalına konuşan ve haberde ismi belirtilmeyen BM Genel Sekreteri sözcüsünün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından açıklanan Kıbrıs sorunuyla alakalı üçlü görüşmeyle ilgili prosedürün yalnızca istişare aşamasında kaldığını söylediği belirtildi.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi “Omega’ya” dayanarak günler geçtikçe ve Rum hükümetinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tavrının değişmesi yönündeki iyimserliğine rağmen, 13 Ağustos’ta New York’ta üçlü bir görüşme yapılmasına dair ihtimalin uzaklaştığına işaret etti.

Gazete “Omega’nın” Guterres’in sözcüsüyle iletişim kurduğunu ve bu iletişimden, üçlü görüşmeyle ilgili prosedürün yalnızca istişare aşamasında kaldığının anlaşıldığını yineledi.

Gazete buna paralel olarak “Omega’ya konuşan BM’den kaynakların” üçlü görüşmenin gerçekleşmemesinin Genel Sekreterin çabasının başarısız olduğu anlamına gelmediği imasında bulunduklarını da belirtti.

Gazeteye göre “BM kaynakları” görüşmelerin ileri bir tarihte gerçekleşebileceğini belirtirken, bu ifadenin muhtemelen Eylül ayında New York’ta BM Genel Kuruluna gönderme yaptığı kaydedildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan Mihalis İgnatiu imzalı bir yazıda ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Atina’yla iş birliği içinde BM Genel Sekreteri Guterres’i üçlü bir görüşme yapılması konusunda ikna ettiği savunuldu.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.