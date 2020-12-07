Üç partinin UBP Genel Merkezi'nde toplantısı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümeti kurma görevini ikinci kez Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e vermesinin ardından, UBP, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), UBP Genel Merkezi’nde bir görüşme yaptı.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın katılımıyla görüşme saat 18.00 sıralarında başladı.

Görüşmeye, DP Milletvekili Serdar Denktaş ve YDP Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu da katıldı.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü ve toplantı sonunda üç parti başkanı ile bazı milletvekilleri UBP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

Toplantı sonrası basına açıklama yapan UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, önceki gün yapılan üçlü görüşmeyi hatırlatarak, “Bugün görüşmelerimizi son aşamaya taşıdık. Taraflar son bir kez kendi içinde değerlendirme yaptıktan sonra yarın (bugün) son kararını verecek. Gerekli açıklamayı yapacağız” dedi.

Parti başkanlarına katkıları için teşekkür eden Saner, “Böyle bir dönemde hükümet için katkı sağlamak ciddi cesaret gerektirir” dedi.

Saner, Ekim 2021’de seçime gidilmesi yönünde uzlaşı sağlandığını da açıkladı.

Nisap sorunuyla ilgili gelen bir soru üzerine ise Saner, “Meclise katılan her milletvekilinin nisap sağlanması için katkı koyacağına inanıyorum” dedi.

Saner, tarafların uygun görmesi durumunda bugün Bakanlar Kurulu'nun oluşması için koşulların olgunlaşacağını aktardı.

Saner, herkesin uygun görmesi durumunda bugün bakanlar kurulunun oluşması için koşulların olgunlaşacağını belirtti.

