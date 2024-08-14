UBP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Taçoy, oy kullanacak üye listesine yönelik itiraz dilekçesini UBP’ye sundu. Taçoy “UBP’yi mahkeme koridorlarında süründürmesinler. Tüzük ne emrederse yasa ne emrederse onu yapsınlar” diye konuştu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, 21 Eylül’deki Olağan Kurultay’da oy kullanacak üye listesine yönelik itiraz dilekçesini UBP Genel Merkezi’ne sundu.

Partinin karar mekanizmalarının toplanıp buna bir çare üretmesini isteyen Taçoy, “UBP’yi mahkeme koridorlarında süründürmesinler. Tüzük ne emrederse, yasa ne emrederse onu yapsınlar” dedi.

Hasan Taçoy, itiraz dilekçesini, yetkililere iletmek üzere UBP İdare Amiri Hasan Yağız’a verdi.

Hasan Taçoy, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 22 Temmuz’dan beri devam eden bir kongre dönemi olduğunu ifade eden Taçoy, “Teamülleri ve tüzüğe göre uygulanması gereken kuralları uygulamayan bir yapı var. Bu yapı maalesef her gün biraz daha ileriye taşınmakta ve bu UBP’ye zarar veriyor” dedi.

Niyetinin, UBP üyelerinin haklarını korumak olduğunu kaydeden Taçoy, “UBP’nin bu kadar yıldır demokrasiye olan inancının ve güveninin tescili için buradayım. Bir milletvekili olarak ben bunu yapmayacaksam eğer benim buralarda işim olmaz” diye konuştu.

Özellikle 22 Temmuz’dan bu yana yapılan ilçe kongrelerinde birçok davalar açıldığını dile getiren Taçoy, bu davalara karşı ara emirleri alındığını kaydetti. UBP’de oy hakkına sahip olmak için aranan temel kuralın 180 günlük üyelik olduğuna dikkat çeken Taçoy, “Eğer 180 günlük üyeliğe haiz değilse bir kişi ve 179 günlük üyeyse yapılan kongrede aksaklıklar olduğu iddia edilir” dedi.

Tüzüğün 6’ncı maddesinin 7’nci fıkrasına işaret eden Taçoy, buna göre oy kullanabilecek UBP delegesinin, ilk kongre tarihinden yani 22 Temmuz’dan 180 gün önceye göre tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu ile yaptıkları istişareler çerçevesinde listeleri aldıklarını ve bugün İdari Amire teslim ettiklerini dile getiren Hasan Taçoy, bu listeler çerçevesinde kurultayın yapılmasını talep etti.

Tüzüğün hakim kıldığı 180 gün kuralının uygulanmasını istediklerini ifade eden Taçoy, “Yoksa partiyi her gün mahkeme koridorlarına götürmek, dava açtırmak gibi bir halimiz yoktur” dedi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in buna bir an önce çare bulması gerektiğini belirten Taçoy, “Partinin karar mekanizmaları toplanıp, buna bir çare üretmeli ve o üye listesi herkesin önüne konmalı… Her gün ilçelere bir başka listenin gitmesi doğru bir yaklaşım değildir. Bizi mahkeme koridorlarına taşır ve UBP’nin demokrasi anlayışı çok daha farklı yerlere taşınır” diye konuştu.

Bu hafta sonu tüm ilçelerde gençlik kolları, kadın kolları ilçe seçimi, bir ay sonra ise kurultay yapılacağını kaydeden Taçoy, üye listesinin sarih olarak ve tüzük kurallarına uygun şekilde herkesin elinde olmasının şart olduğunu vurguladı.

Taçoy, son olarak, “UBP’yi mahkeme koridorlarında süründürmesinler. Tüzük ne emrederse, yasa ne emrederse onu yapsınlar” dedi.

Genel Başkan adayı Taçoy, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir soru üzerine konuyla ilgili Ünal Üstel ile bire bir diyaloğu olmadığını ifade eden Taçoy, ancak yetkili kuruldaki kişilere bunları birçok kez izah ettiğini söyledi. Yaklaşık 10 gün önce Merkez Yönetim Kurulu’nun üç iş günü arka arkaya toplandığını ve bir karar ürettiğini belirten Taçoy, “Bu karar maalesef doğru değilmiş, bunu da mahkemeler ispat etti” dedi.

Hasan Taçoy, Yüksek Seçim Kurulu’na yaptıkları taleple aldıkları listelerin, 23 Ocak 2024 tarihinden önce partiye üye olanların oy kullanabileceğini, bu tarihten sonra üye olanların ise oy kullanamayacağını gösterdiğini kaydetti.

Başka bir soru üzerine Taçoy, 19 bin tane üyenin tümünün aday olma hakkı olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

“Biz kimsenin kolunu tutup, arkaya büküp, ‘sen aday olma’ diyecek durumda değiliz. Ben demokrasiye olan inancımla söylüyorum, bu arkadaşların tümü aday olabilir ancak tercihtir. İster genel başkan, ister parti meclisinde, ister ilçelerde görev almak isteyen herkes yasal süreçleri tamamladığı müddetçe gelir başvurur… Demokrasi olduğu yerde hiçbir sorun çıkmaz, her şey sulh içinde gider. Ben bu inançla bütün arkadaşlarımla temas içerisindeyim hiçbir şekilde onlardan kaçmam, sürekli de görüşürüm.”

“Ahmet Karavelioğlu ile istişareye geçtiniz mi?” sorusuna Taçoy, “Ahmet Beyle istişaremiz vardır” yanıtını verdi. Ahmet Karavelioğlu’nun da önceden bu konuda Yüksek Seçim Kurulu’na ve Parti Merkezine itirazları olduğunu dile getiren Hasan Taçoy, “Onun da itirazları aynıdır. İnşallah ikimizin de itirazları değerlendirilir ve parti mekanizmaları kararlarını üretir” dedi.