UBP’nin manifestosunda “Ezber bozan adımlar” var

Propaganda çalışmalarını profesyonel ekiplerle yürüten UBP’nin seçim sloganları, “İktidar Bizim İşimiz”, “Bizimle Yürü, İstikrarla Büyü” olarak belirlendi





KKTC’de 23 Ocak’ta yapılacak “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi”ne yönelik 28 Aralık’ta başlayan propaganda süreci devam ediyor.

8 siyasi partiden 400 aday ve 3 de bağımsız aday olmak üzere toplam 403 adayın Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 koltuğun sahibi olmak için yarışacağı seçimde siyasi partiler, seçim sloganlarını ve manifestolarını oluşturarak seçmen karşısına çıktı.

22 Ocak’a kadar sürecek propaganda döneminde partiler, seçmene ulaşarak, manifestolarını paylaşıyor, adaylarını tanıtarak destek istiyor. Partilerin manifestolarında ise “ekonomi” başlığı öne çıkıyor.

İki yıldır devam eden koronavirüs salgınından, seçim çalışmaları da etkileniyor. Siyasi partiler, geniş katılımlı mitingler düzenlemek yerine genellikle bölge ve örgüt ziyaretleri yaparak ve kitle iletişim araçları ve sosyal medya üzerinden propaganda yürütüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takvimi süresince, Covid-19 salgını nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını dikkate alarak, bazı önlemlerin uygulanmasına karar verdi.

KAPALI ALANLARDA METREKAREYE GÖRE KİŞİ, AÇIK ALANLARDA İSE EN FAZLA 150 KİŞİ KISITLAMASI VAR

Buna göre, kapalı alanda propaganda yapılacaksa, sadece aşılı ve 14 günlük antijen/PCR testini yaptıranların içeri girebilmesi, aşısızların ise kapalı yerlere alınmaması gerektiği duyuruldu. Kapalı yer toplantılarının, 200 metrekarenin üzerindeki alanlarda maksimum 60 kişi, 100-200 metrekare alanlarda maksimum 50 kişi, 50-100 metrekare alanlarda maksimum 25 kişi, 50 metrekare ve daha küçük alanlarda maksimum 12 kişi ile sınırlandırılması, tüm kişilerin maske takmaları ve 2 metre sosyal mesafe kuralına uymaları zorunlu.

Açık yerlerdeki propaganda veya mitinglerin ise 150 kişiyi aşmayacak şekilde yapılmasına izin var. Açık hava toplantılarında da maske takılması ve 3 metre sosyal mesafe kuralına uyulması zorunlu.

PARTİLER PROPAGANDA SÜRECİNDE NELER YAPIYOR?

Seçime katılacak 8 siyasi partinin yetkilileri, seçim manifestolarında öne çıkan başlıklar, sloganları ve seçim bütçeleri gibi konularda Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi verdi.

UBP’NİN MANİFESTOSUNDA “EZBER BOZAN ADIMLAR” VAR

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP’nin manifestosunda ekonomi ve sağlık konuları ile dış politikada “ezber bozan adımların” olduğunu aktardı.

Propaganda çalışmalarını profesyonel ekiplerle yürüten UBP’nin seçim sloganları, “İktidar Bizim İşimiz”, “Bizimle Yürü, İstikrarla Büyü” olarak belirlendi.

Öte yandan UBP’nin “Tek Başına İktidar Yolunda Seçim 2022 Manifesto Çalışıtayı” adıyla düzenlediği toplantıda, adaylara manifestonun detayları başlıklar halinde anlatılmış ve uzmanların görüşleri paylaşılmıştı. Ekonomi ve mali konulara ağırlık verildiği belirtilen manifestonun detayları da, uzman görüşleri alındıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak.





