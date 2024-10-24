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UBP’den YDP’ye kambur tepkisi

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UBP, YDP Genel Başkan Yardımcısı’nın “KKTC’yi hasta ve Türkiye’nin sırtındaki kambur” olarak tanımladığı sözlerine tepki göstererek, Başkan Yardımcısı’ndan özür istedi

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UBP’den YDP’ye kambur tepkisi
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Ulusal Birlik Partisi (UBP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı’nın “KKTC’yi hasta ve Türkiye’nin sırtındaki kambur” olarak tanımladığı sözlerine tepki göstererek, Başkan Yardımcısı’nı açıklama yapmaya ve özür dilemeye çağırdı.

UBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, UBP’nin Türkiye - KKTC ilişkilerini siyaset üstü ve her konunun üzerinde gördüğü belirtilerek, “Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısının KKTC’yi hasta ve Türkiye’nin sırtındaki kambur olarak tanımladığı yakışıksız sözleri asla kabul etmediğimizi açıkça vurgulamak istiyoruz.” denildi.

Açıklamada, “Asırlardır, ortak kaderi ve kederi paylaşan, iyi günde kötü günde kayıtsız ve şartsız birbirlerinin yanında duran, tek milletin iki kardeş devletini, birbirlerinin sırtlarındaki kambur olarak tanımlamak, maksadını aşan bir ifade olmaktan öte, iki devlet arasındaki ilişkilerini sıkıntıya sokan, milletimize ve halkımıza yapılmış bir hakaret olarak görüyoruz. Bilinmelidir ki; pek çok sorunumuz olsa dahi, ne KKTC hasta bir devlettir ne de Kıbrıs Türk Halkı Türkiye'nin sırtında bir kamburdur. Bunu herkes böyle bilmelidir. Kıbrıs Türk Halkının teveccühü ile temsiliyet hakkı kazanarak iktidarın koalisyon ortağı olan bir partinin temsilcisinin görevi devleti hasta, halkı kambur göstermek ya da sorumluluğu ve suçu devlete, halka yıkmak değil, doğruları yaparak ülkede yaşanan sıkıntıların çözümüne katkı sağlamaktır.” ifadelerine yer verildi.

YDP üyelerinin de Başkan Yardımcısı’nın “yakışıksız” ifadelerinden rencide ve rahatsız olduğuna inanç belirtilen açıklamada, “Ulusal Birlik Partisi olarak, bu hakaretamiz sözleri asla kabul etmediğimizi yineliyor, YDP Genel Başkan Yardımcısı'nın halkımızı rencide eden, maksadını aşan bu yakışıksız açıklamalardan dolayı Kıbrıs Türk Halkına bir açıklama ve özür borcu olduğunu vurguluyoruz.” denildi.

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