UBP’den farklı sesler

UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, Meclis Başkanlığı seçimi için Faiz Sucuoğlu ve Kutlu Evren’in yeniden aday gösterilmeyeceğini söylerken, UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, önceliğin Evren ve Sucuğlu’nda olduğunu belirtti

Ulusal Birlik Partisi'nde (UBP) Meclis Başkanı seçimleri, yeni bir krize doğru evriliyor… Partide Meclis Başkanlığı adaylığı konusunda farklı açıklamalar dikkat çekiyor.

Partinin yönetimi, basına yaptıkları açıklamalarda, yarın açıklanacak adaylarla ilgili farklı isimler zikrediyor, zikredilen isimler ise aday olmayacaklarını bildiriyor.

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel önceki gün yaptığı açıklamasında daha önce aday gösterilen Faiz Sucuoğlu ve Kutlu Evren’in yeniden aday gösterilmeyeceğini ifade etti ancak dün açıklama yapan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “önceliğin Kutlu Evren ve Faiz Sucuğlu’nda olduğunu” söyledi.

Öte yandan Faiz Sucuoğlu ise “Hiç umurumda değil, tümüne saygım sonsuz, tümü arkadaşım. Ama hiç umurumda değil. Bana teklif gelmedi” dedi.

Parti yönetiminden yapılan tezat açıklamalar, kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Önceki gün, Diyalog tv'ye konuşan Başbakan Ünal Üstel, daha önce aday gösterilen Faiz Sucuoğlu, Zorlu Töre ve Kutlu Evren’in yeniden aday gösterilmeyeceğini belirterek, yeni bir isim önereceğini söyledi.

Üstel, Parti Meclisi toplantısının ardından milletvekilleriyle bir araya geldiğini belirterek “bu kez önerilecek ismi herkes destekleyecek” dedi.

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP’nin Perşembe gün açıklayacağı yeni Meclis Başkan adayı için önceliğin “Faiz Sucuoğlu ile Kutlu Evren’de olduğunu” söyledi.

Hasipoğlu’nun açıklaması üzerine kısa bir açıklama yapan Faiz Sucuoğlu ise “Hiç umurumda değil, tümüne saygım sonsuz, tümü arkadaşım. Ama hiç umurumda değil. Bana teklif gelmedi” yanıtını verdi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, dün BRT’de Burası Önemli programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Hasipoğlu, “Meclis başkanlığına grubunuz sizi mi aday gösterecek” sorusuna “hayır” demedi “Öncelik bu göreve daha önce talip olan abilerimizin” yanıtını verdi.

Yarın grup toplantısında meclis başkanlık seçimi için bir isimin belirleneceğini ifade eden Hasipoğlu “Bu hafta grubumuzu toplayacağız. Tüzük gereği adayın kim olacağına grup karar verir. Belirlenir belirlenmez seçim gerçekleşecek” dedi.

“Seçilmezse ne olacak?” sorusuna yanıt veren Hasipoğlu amaçlarının ülkeye hizmet etmek olduğunu erken seçimin gündemlerinde olmadığını belirtti.

“Başkan adaylığı için sizin de isminiz geçiyor ne diyeceksiniz?” sorusuna ise Oğuzhan Hasipoğlu şöyle yanıt verdi:

"Benim bu konudaki düşüncem daha önce grupta aday olmuş, daha önce 26 ile ret almış milletvekillerimiz. Faiz bey olsun Kutlu bey olsun... Kutlu beye 2 veya 3’üncü tur için bir şans verilmedi. Faiz bey grupta en fazla oy almıştı. Öncelik onlarındır. Grup tarafından taktir edilen milletvekillerini değerlendirmemiz gerekir."

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin dün kendisini arayarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ülkeye gelmesi sonrası hemen meclisi açacağını söylediğini aktaran Hasipoğlu, “Zorlu bey bir UBP milletvekilidir. Seçim sonrası kendisine ne görev verilirse icra etmeye hazır olduğunu bana söyledi” dedi.