UBP’de tek adaylık için “imzalı tutanak” ortaya çıktı

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun “tek adaylık için imza yok” açıklaması yeni bir tartışmayı gündeme getirdi.
Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP), kurultaya tek adayla gitmesi yönünde alınan kararın imzalı nüshası kamuoyuna yansıdı.
UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, önceki gün BRT’de katıldığı bir programda, kurultay sürecini değerlendirirken, Nisan ya da Mayıs’ta olağanüstü kurultay ile olağan kurultayın birleştirilmesini istediklerini söyledi.
Tek adayla kurultaya gidilmesi yönünde imzalı kararla ilgili de Sucuoğlu, “ 18 vekil imza atmadı, niyet belirtti... İmza başka şeydir, niyet başka şey... ayrıca siz kimseye aday olma!, ben tek başıma aday olacağım diyemezsiniz... Demokrasilerde böyle bir şey yoktur...” şeklinde konuştu.
İki genel başkan adayının adaylığını geri çekmesi sonrası, olağanüstü kurultaya tek aday Ersan Saner’le gidilmesi kararı alınmıştı.
20 Kasım 2020 Tarihli MYK, Meclis Grubu, Belediye Başkanları ve İlçe Başkanlarının imza koyduğu tutanakta 3 madde yer alıyor.
1) Yeni hükümet kuruluncaya kadar kurultay tarihinin belirlenmesinin ertelenmesi,
2) Sayın Ersan Saner Başkanlığı’nda bir hükümet kurulması halinde, milletvekillerinin tümünün aday olmayacağını beyan etmeleri ile tek adaylı olarak Sayın Ersan Saner’in Başkan adaylığıyla olağanüstü kurultaya gidilmesini taahhüt eder,
3) UBP Başkanlığı’nda bir hükümet kurulmaz ise, Parti Meclisi’nin derhal toplanarak, olağanüstü kurultay tarihini belirlemesine yönelik tavsiye kararlarını almıştır” maddeleri yer alırken, tutanağın altına atılan ıslak imzalar görülüyor.
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