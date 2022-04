UBP’de kılıçlar çekildi

Ülke siyasetinde kaos bitmek bilmiyor. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun UBP grup toplantısında Başbakan Sucuoğlu’na “Ankara seninle çalışmak istemiyor, istifa et” dediği öğrenildi





Ülke siyasi tarihinde görülmemiş olaylar yaşanmaya devam ediyor. Krizlerin biri bitmeden diğeri başlıyor. Ne UBP kurultayının gerçekleştirilmiş olması ne de erken seçim siyasetteki tıkanıklığı gidermedi. 59 günlük UBP-DP-YDP hükümeti, kabinede bir değişiklik yapılamadığı için bozuldu ve KKTC’nin en kısa ömürlü hükümeti olarak kayıtlara geçti. 3. UBP-DP-YDP Koalisyon hükümeti daha kurulma aşamasında her an yol kazasına uğrama tehlikesiyle karşı karşıya. Ulusal Birlik Partisi’nde bir türlü sular durulmuyor ve UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’nun etrafındaki çember git gide daralıyor. Cumhuriyet Meclisi’nde önceki gün gerçekleştirilen UBP grup toplantısında kılıçlar çekildi. Sucuoğlu’nun kabinesine dışardan Dışişleri Bakanı olarak atanan Tahsin Ertuğruloğlu UBP grup toplantısında Faiz Sucuoğlu’na ‘istifa et’ dedi.

UBP grup toplantısında yaşananları doğrulayan UBP’li bazı vekiller, Tahsin Ertuğruloğlu’nun Başbakan Sucuoğlu’na “Ankara seninle çalışmak istemiyor, istifa et! UBP’yi olağanüstü genel kurula götür. Hem ülkenin hem de partinin önünü aç” şeklinde çıkıştığını ifade etti.

UBP’nin kadın vekilleri İzlem Gürçağ Altuğra ve Yasemin Öztürk’ün de Ertuğruloğlu’nun yanında yer aldığı öğrenilirken, bugün gerçekleştirilecek güvenoyu oylaması öncesinde Faiz Sucuoğlu tamamen köşeye sıkıştırıldı.

UBP içerisinde Sucuoğlu’na karşı cephe alan bakan ve vekillerin “Güvenoyu vermek istemiyoruz. Güvenoyu alamayan Başbakan olup da kendini rezil etme” diyerek Sucuoğlu’na istifa baskısı kurdukları da gelen bilgiler arasında.

HÜKÜMET ORTAKLARI DA İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR…

UBP içerisinde kendine karşı cephe alanlara, kesin bir dille geri adım atmayacağını söyleyen Faiz Sucuoğlu’nun hükümet ortaklarıyla da başı dertte. DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, UBP içerisindeki kaostan duydukları rahatsızlık nedeniyle Sucuoğlu’na karşı işi yokuşa sürüyor. Siyasi kulislerde dolaşan iddialara göre, birlikte hareket eden DP ve YDP Genel Başkanları’na UBP ile hükümete girmeyin ‘telkini’ yapıldığı öne sürülse de bu iddiaları doğrulayacak nitelikte bir gelişme yaşanmadı. Başbakan Sucuoğlu’na 100 günlük eylem planı ile ilgili bir mutabakat imzalatmak isteyen hükümet ortakları, önceki gün gerçekleştirilen toplantının ardından “Bizim aramızda sorun yok, kriz UBP’nin kendi içinde” açıklamasında bulunmuştu.